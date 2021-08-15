От взрыва в Ливане погибли 20 человек

Сообщается о 79 раненых, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .



Бригады медиков работают на месте происшествия. Пострадавших доставляют в местные больницы.

"Причина взрыва пока неизвестна. Между тем в социальных сетях появились видео сильного пожара, вспыхнувшего после взрыва", - отмечает DW.