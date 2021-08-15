От взрыва в Ливане погибли 20 человек
На севере Ливана в результате взрыва топливного резервуара погибли по меньшей мере 20 человек. Как отметили в ливанском отделении Красного Креста, трагедия произошла в районе Аккара рано утром в воскресенье, 15 августа 2021 года
Сообщается о 79 раненых, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Бригады медиков работают на месте происшествия. Пострадавших доставляют в местные больницы.
"Причина взрыва пока неизвестна. Между тем в социальных сетях появились видео сильного пожара, вспыхнувшего после взрыва", - отмечает DW.
- 4 августа 2020 года в порту Бейрута взорвались более 2700 тонн аммиачной селитры, в результате чего погибли около 200 человек, еще несколько тысяч были ранены.
- Взрыв также вызвал большие разрушения в ливанской столице.
- Причиненный ущерб составил более $ 15 млрд.
- Правительство Ливана тогда подал в отставку.
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