От вражеских обстрелов Херсонщины 21 декабря погиб человек, шестеро - ранены

Об этом отчитывался глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграммах.

Отмечается, что за сутки 21 декабря военные РФ совершили 60 обстрелов Херсонской области. Враг гнал из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Под огнем оккупантов в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона, также атакован судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.

От российских обстрелов погиб человек, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, за сутки 21 декабря на подконтрольной Украине территории Донецкой области в результате обстрелов россиян ранения получили три мирных жителя.

В ночь на 22 декабря вражеские войска совершили 8 обстрелов из "ураганов", "градов" и тяжелой артиллерии по территории Днепропетровщины. В результате таких действий россиян есть значительные повреждения в области.

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Очакову на Николаевщине, под поражение попали жилые дома.

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