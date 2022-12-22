От вражеских обстрелов Херсонщины 21 декабря погиб человек, шестеро - ранены
В течение 21 декабря войска РФ совершили 60 обстрелов Херсонщины, под атакой оказался судостроительный завод и жилищный фонд
Об этом отчитывался глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграммах.
Отмечается, что за сутки 21 декабря военные РФ совершили 60 обстрелов Херсонской области. Враг гнал из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Под огнем оккупантов в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона, также атакован судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.
От российских обстрелов погиб человек, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.
- Напомним, за сутки 21 декабря на подконтрольной Украине территории Донецкой области в результате обстрелов россиян ранения получили три мирных жителя.
- В ночь на 22 декабря вражеские войска совершили 8 обстрелов из "ураганов", "градов" и тяжелой артиллерии по территории Днепропетровщины. В результате таких действий россиян есть значительные повреждения в области.
- Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Очакову на Николаевщине, под поражение попали жилые дома.
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