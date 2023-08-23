"От врага можно ожидать наглых действий": Наев об угрозах от РФ в День Независимости

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

"Что можно ожидать от врага, который ведет войну против Украины? Конечно, наглых действий, которые он может предпринимать", - отметил он.

В частности это могут быть авиационные удары. Наев призвал граждан Украины при получении сигнала о воздушной опасности направляться в укрытие.

"Поэтому мы должны понимать, что защита собственной жизни и здоровья является обязанностью каждого гражданина. Чтобы в будущем, когда мы будем праздновать победу, все были живы и здоровы", - подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.