"От врага можно ожидать наглых действий": Наев об угрозах от РФ в День Независимости
В День Независимости Украины 24 августа российские террористы могут прибегнуть к обстрелам территории страны, поэтому украинцам следует быть более внимательными во время воздушной тревоги в этот день
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.
"Что можно ожидать от врага, который ведет войну против Украины? Конечно, наглых действий, которые он может предпринимать", - отметил он.
В частности это могут быть авиационные удары. Наев призвал граждан Украины при получении сигнала о воздушной опасности направляться в укрытие.
"Поэтому мы должны понимать, что защита собственной жизни и здоровья является обязанностью каждого гражданина. Чтобы в будущем, когда мы будем праздновать победу, все были живы и здоровы", - подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.
- Накануне в ОК "Юг" также предупредили украинцев о возможных массированных ракетных ударах в День Независимости. Угроза ракетных ударов с акватории Черного моря по территории Украины остается высокой.
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