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"От врага можно ожидать чего-либо": Наев о военных учениях ОДКБ в Беларуси

1 сентября, 2023 пятница
11:15
Мир

Генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал риски учений "Боевое братство - 2023" для Украины, которые сегодня стартовали в Беларуси и продлятся до 6 сентября

Об этом он написал в своем телеграмме.

Наев сказал, что в целом ожидается увеличение количества сил врага в бригаду, но этого, конечно, недостаточно для проведения наступательных операций. По военной науке Силы обороны всегда адекватно реагируют на изменения в оперативной боевой обстановке.

Он подчеркнул, что любые действия со стороны врага, в частности, проведение учений на их территории, – это определенный аспект повышения опасности.

"Конечно, мы реагируем. Командующим, командирам поставлены четкие задачи по усилению обороны государственной границы Украины и усилению бдительности на всех боевых позициях. Мы осознаем, что от врага можно ожидать чего-либо. Но он должен понимать, что мы всегда готовы к соответствующему. реагирование", - добавил генерал-лейтенант.

Справочно. ОДКБ – организация договора о коллективной безопасности – это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Согласно официальным российским документам, созданная 15 мая 1992 года организация рассматривается как главный межгосударственный инструмент, призванный противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В отличие, например, от НАТО критериев для принятия в ОДКБ не существует. Чтобы стать членом ОДКБ, не нужно отвечать демократическим критериям и иметь реформированную экономику и судебную систему. Власти России пытаются представить ОДКБ как реальную альтернативу Североатлантическому альянсу и всеми силами добивается увеличения веса своей организации в системе международных отношений. С декабря 2004 года ОДКБ имеет статус наблюдателя Генеральной ассамблеи ООН.

  • 18 августа первый эшелон из России прибыл в Беларусь для учений Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят также Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
  • Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил , что военные не исключают провокации на северных границах, на фоне учений ОДКБ.
  • Утром 29 августа очередной российский эшелон вооруженных сил прибыл в Беларусь для участия в учениях ОДКБ.
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