От визита Байдена в Польшу должны ожидать геополитических заявлений, - эксперт-международник Краев
Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", выразил надежду, что президент США во время визита в Польшу может заявить нечто более радикальное, более контрроссийское, что действительно сможет изменить ситуацию
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" дал комментарий о запланированном визите президента США Джо Байдена в Польшу 20-22 февраля.
"Для нас сейчас каждый визит так или иначе важен, особенно если этот визит касается проблемных стран, так скажем, с имеющимся пророссийским лобби. Если это визит в страну, с которой у нас тяжело идет сотрудничество, то это одно. А когда мы говорим о визите Байдена в Польшу, это геополитический порядок", - отметил эксперт-международник.
Александр Краев напомнил последнюю речь Байдена в Польше, которую фактически назвали Фултонской речью (речь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в городке Фултон (Миссури, США) в 1946 году, которая начала холодную войну, – ред.), также во многом воспроизводил идеи Черчилля. Это не была работа с какой-то сложной аудиторией, потому что мы знаем насколько близки связи поляков и американцев, также мы знаем, насколько проукраинскими являются и те, и другие.
"Соответственно, этот не такой визит, чтобы что-то решить. Поэтому, здесь скорее мы должны ожидать геополитических заявлений, а именно подтверждения текущего курса администрации президента США, что они с Украиной до конца и во всем, или, на что я лично очень надеюсь, что-то более радикальное, что-то более контрроссийское, что действительно сможет изменить ситуацию", - отметил Краев .
- 10 февраля представительница Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что президент США Байден 20-22 февраля планирует посетить Польшу.
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