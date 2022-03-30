От вас информация, а от ВСУ "демилитаризация" российских оккупантов: СБУ просит украинцев о помощи
Служба безопасности Украины призвала украинцев предоставлять информацию о передвижении российского врага и его позициях
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Пока россияне "зачищают" полки магазинов от сахара, украинские военные зачищают украинские города и села от оккупантов! И особенно сейчас нужна ваша помощь в информировании о позициях врага и движении его колонн с военной техникой и обеспечением. Присылайте сообщения на наши официальные каналы", - отметили в СБУ.
Информацию можно передать через чат-бот и партнерское приложение Bachu.info, которое передает информацию, даже если у вас временно отсутствует интернет.
"Информацию присылайте четкую, структурированную и с геолокациями. А наши защитники позаботятся о "демилитаризации" российских кафиров!
Защищаем Украину вместе!" - завершили сообщение СБУ.
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