От вас информация, а от ВСУ "демилитаризация" российских оккупантов: СБУ просит украинцев о помощи

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



"Пока россияне "зачищают" полки магазинов от сахара, украинские военные зачищают украинские города и села от оккупантов! И особенно сейчас нужна ваша помощь в информировании о позициях врага и движении его колонн с военной техникой и обеспечением. Присылайте сообщения на наши официальные каналы", - отметили в СБУ.



Информацию можно передать через чат-бот и партнерское приложение Bachu.info, которое передает информацию, даже если у вас временно отсутствует интернет.



"Информацию присылайте четкую, структурированную и с геолокациями. А наши защитники позаботятся о "демилитаризации" российских кафиров!

Защищаем Украину вместе!" - завершили сообщение СБУ.





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