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От Ужгорода до Краматорска: Укрзалізниця вторично запускает Поезд единения

10 февраля, 2023 пятница
22:13
Общество

Укрзализныця вторично запускает Поезд Единения, который в этом году снова проедет всю страну с запада на восток, соединив 9 областей Украины: на этот раз по маршруту из Ужгорода в Краматорск

Об этом сообщили в telegram-канале Укрзализныци.

"В этом году Поезд Единение имеет для нас особую ценность: за 12 месяцев, прошедших от запуска прошлого поезда, мы действительно почувствовали, какую силу объединена нация. Продолжая это мнение, с благодарностью к тем, кто защищает нашу страну, 16 февраля в 9:00 мы откроем фотовыставку "Единство ради будущего" на железнодорожном вокзале Ужгорода. Выставка расскажет об этапах и особенностях эвакуации детей поездами "Укрзализныци" из разных уголков Украины", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что 16 февраля в 11:45 Поезд Единение №104/103 отправится из Ужгорода, тогда же жители города могут посетить выставку и отправку поезда и подписать специальные железнодорожные листовки, которые поезд через всю страну доставит в Краматорск непосредственно в руки украинским военным. , которые прямо сейчас защищают Донбасс.

Присоединиться к встрече поезда и подписать послание защитникам можно будет также на пути следования рейса:

  • Мукачево – в 13:05;
  • Свалява – в 13:40;
  • Воловец – в 14:19;
  • Лавочная – в 14:59;
  • Славское – в 15:21;
  • Львов – в 17:30;
  • Полтава-Южная – в 6:22;
  • Лозовая – в 8:50;
  • Славянск – в 11:13.

Поезд прибудет в Краматорск в 11:40.

Добавляется, что обратно из Краматорска рейс поезда №103/104 отправится во Львов 17 февраля в 12:40, и прибудет во Львов в 6:25. Билеты на рейс уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Подробности

Первый поезд единения 16 февраля прошлого года провез флаг Украины через 12 областей нашего государства от Рахова (Закарпатская область) до Мариуполя (Донецкая область). Флаг был передан украинским морякам, впрочем, место его пребывания после начала полномасштабного вторжения пока неизвестно.

Украина
Укрзализныця
Краматорск
война с Россией
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