От ужаса в городе пожилые люди вешались на собственных балконах, - жительница Мариуполя

Об адских днях в Мариуполе рассказала Наталья Гракушенко, эвакуированная жительница Мариуполя в эфире Еспресо TV



Наталья поделились воспоминаниями: "После обстрела роддома мы перешли в подвал. Мы практически не показывали нос на улицу, выходили только мужчины, которые не давали нам выходить, потому что улицы были устланы трупами. Поэтому количество погибших людей не передать словами, а это были центральные улицы Мариуполя. Нам говорили, что там полно трупов и их никто не собирает".



Беженка из Мариуполя продолжила: "Были люди, которые прибегали к нам в подвал, в одном месте побывали, а у них свой автомобиль и они поехали на 17-й микрорайон, приехали оттуда, потому что 17-й горит. Такие вещи рассказывали, что пожилые люди от ужаса происходящего вокруг вешались на балконах. Это не мыслимо, это на грани безумия, никто такого не ожидал".



"Потом когда уже пришли россияне, они выгнали нас с подвалу. Сказали: "Освобождайте подвал, там автобусы и мы вас вывозим". Так мы выходили из Мариуполя. Они показывали нам двумя пальчиками, куда нам идти. Вывозили через поселок Володарское Донецкой области, там были автобусы на Ростов, Таганрог, Донецк, других автобусов туда не подают. Когда начинала спрашивать о выезде в Украину, они говорили, что путь блокирован, выезда туда нет, комендатура не дала разрешение выезда на другую сторону.Люди начинали искать разные варианты, как выехать на территорию Украины" – о своем пути выезда в Украину Наталья не захотела рассказывать в интервью, чтобы маршрут не перекрыли и люди могли им воспользоваться.

Напомним, 14 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты фактически превращают Мариуполь в гетто для украинцев: заставляют гражданских одевать спецотметки "свой" и внедряют пропуска