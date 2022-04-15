English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости От ужаса в городе пожилые люди вешались на собственных балконах, - жительница Мариуполя
Эксклюзив

От ужаса в городе пожилые люди вешались на собственных балконах, - жительница Мариуполя

15 апреля, 2022 пятница
11:03
Новости

Улицы Мариуполя были устланы трупами, их никто не собирал, от ужаса в городе пожилые люди вешались на балконах. Когда пришли россияне, выгнали из подвала, вывозили через поселок Володарское Донецкой области автобусами на Ростов, Таганрог, Донецк, люди искали разные варианты, как выехать на территорию Украины

Об адских днях в Мариуполе рассказала Наталья Гракушенко, эвакуированная жительница Мариуполя в эфире Еспресо TV

Наталья поделились воспоминаниями: "После обстрела роддома мы перешли в подвал. Мы практически не показывали нос на улицу, выходили только мужчины, которые не давали нам выходить, потому что улицы были устланы трупами. Поэтому количество погибших людей не передать словами, а это были центральные улицы Мариуполя. Нам говорили, что там полно трупов и их никто не собирает".

Беженка из Мариуполя продолжила: "Были люди, которые прибегали к нам в подвал, в одном месте побывали, а у них свой автомобиль и они поехали на 17-й микрорайон, приехали оттуда, потому что 17-й горит. Такие вещи рассказывали, что пожилые люди от ужаса происходящего вокруг вешались на балконах. Это не мыслимо, это на грани безумия, никто такого не ожидал".

"Потом когда уже пришли россияне, они выгнали нас с подвалу. Сказали: "Освобождайте подвал, там автобусы и мы вас вывозим". Так мы выходили из Мариуполя. Они показывали нам двумя пальчиками, куда нам идти. Вывозили через поселок Володарское Донецкой области, там были автобусы на Ростов, Таганрог, Донецк, других автобусов туда не подают. Когда начинала спрашивать о выезде в Украину, они говорили, что путь блокирован, выезда туда нет, комендатура не дала разрешение выезда на другую сторону.Люди начинали искать разные варианты, как выехать на территорию Украины" – о своем пути выезда в Украину Наталья не захотела рассказывать в интервью, чтобы маршрут не перекрыли и люди могли им воспользоваться.

  • Напомним, 14 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты фактически превращают Мариуполь в гетто для украинцев: заставляют гражданских одевать спецотметки "свой" и внедряют пропуска

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Мариуполь
беженцы
война с Россией
Читайте также:
Медведєв
13 апреля, 2022 среда
В Кремле отреагировали на предложение об обмене пленных на Медведчука
Крейсер "Москва"
14 апреля, 2022 четверг
На тонущем после удара "Нептуна" ракетном крейсере "Москва" могут быть ядерные боеприпасы, - Defense Express. ФОТО
Київ обстріли окупантів
14 апреля, 2022 четверг
"Путин сказал все с землей ровнять": РФ планирует уничтожение украинских городов
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.53
    Покупка 29.53
    Продажа 31.01
  • EUR
    Покупка 32.05
    Продажа 33.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
15 апреля
12:22
20 000 военных, 756 танков, 366 систем артиллерии, 163 самолета и 144 вертолета – Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину
12:20
Битву за Харьков россияне уже проиграли, у них нет шансов – глава ОВА Синегубов
12:19
США и Украина
Россия предупредила правительство США, что поставки оружия в Украину "подливают масла" в конфликт и могут привести к неожиданным последствиям - The Washington Post
12:12
гривня
НБУ с начала года фиксирует увеличение оборота наличной гривны на 57 млрд грн
12:11
Эксклюзив
В действиях российских военных в Украине есть все признаки геноцида украинского народа, - адвокат
12:06
"Подсолнух для украинцев – это не просто растение": в Украине запустили проект Ukraine Now and Forever
12:00
Россияне обстреляли Васильевку Запорожской области: один человек погиб, еще пятеро получили ранения, - ОВА
11:45
Киевское метро возобновило круговое движение поездов на синей и зеленой ветвях
11:43
Интерсити
УЗ с 20 апреля назначает еще один Интерсити+ из Киева в Перемышль
11:41
ЕС готовит нефтяное эмбарго против России после второго тура выборов во Франции
11:36
Лента "Папины кроссовки" Ольги Журбы получила Гран-при Рижского международного фестиваля
11:22
Дуда подписал закон об эмбарго на импорт угля из России в Польшу
11:21
С начала войны в Украине 1,8 млн человек зарегистрировались для временной защиты в ЕС
10:59
Оккупанты обстреляли позиции пограничников на Черниговщине
10:57
В Мариуполе оккупанты запрещают хоронить погибших и проводят эксгумацию тел людей, убитых ранее
10:54
Медики на фронте получат 10 тысяч ампул кровоостанавливающего средства – Марина Порошенко
10:44
Airbnb предоставляет бесплатное проживание сроком на месяц для украинцев с редкими заболеваниями
10:25
Эксклюзив
Андрей Тетерук
Россия не устанавливает правила игры: использование или угроза использования ядерного оружия остается под юрисдикцией международного законодательства, которое РФ подписывала - Тетерук
10:21
Япония планирует отправить самолет Сил самообороны с гуманитарной помощью для украинских беженцев
10:18
В семи районах Киева 15 апреля работают восемь мини-ярмарок
10:17
ДБР
ГБР расследует более 230 производств за госизмену и коллаборационизм. Среди фигурантов – военные, перешедшие на сторону врага во время аннексии Крыма
10:17
В Вене провели акцию против сексуального насилия россиян над украинцами
10:15
"Это наши хе****т": россияне обстреляли поселок в Брянской области и обвинили Украину. СБУ перехватила разговоры оккупантов
09:54
На 15 апреля в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоров, - Верещук
09:50
Альфа-Банк
Из App Store удалили приложение российского Альфа-Банка, - Федоров
09:38
Скадовськ
В Скадовске оккупанты сняли украинские флаги со здания горсовета и флагштока и повесили российские, - мэр
09:38
Эксклюзив
Владимир Вятрович
Выключение "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" из сети Т2 ослабляет позиции Украины в информационной войне против РФ, кто-то должен понести ответственность, - Вятрович
09:35
Беженцев из Украины в Ирландии планируют размещать в спортивных залах
09:21
Вадим Денисенко
Меседжи о российской ядерной атаке - элемент информационной войны и блеф РФ, - Денисенко
09:05
Сценарист "Карточного дома" снимет документальный фильм о военных преступлениях России в Буче
08:59
Оккупанты всю ночь обстреливали Кременную: один человек погиб, пятеро получили ранения, - Гайдай
08:42
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 198 детей, более 355 получили ранения, - ювенальные прокуроры
08:34
30 тысяч украинских беженцев возвращаются домой ежедневно, - ООН
08:27
В течение суток оккупанты 24 раза обстреляли Луганщину: погибли два мирных жителя, еще двое ранены, - Гайдай
08:04
В Одесской области ВСУ уничтожили российский беспилотник, - пресс-секретарь ОВА
08:03
Николай Княжицкий
"Ведущие медведчуковских каналов не хотят пускать в эфир проукраинские каналы?": Княжицкий обратился к Данилову относительно отключения из эфира "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал"
07:41
На большинстве пунктов пропуска на выезд из Украины нет очередей, – пограничники
07:19
В Украине создали рабочую группу, которая разработает механизм возмещения ущерба, нанесенного россиянами
07:09
Дуда подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам: касаются упрощенного получения налогового номера и временного доступа к медпрофессиям
06:52
лекарства
В каждой больнице оккупированного Херсона открыли пункт выдачи лекарств, - мэр
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV