От украинских кинопроизводителей – Вооруженным Силам. Правообладатели продали права на фильм "Черкассы", а вырученные деньги направят на поддержку армии

Об этом сообщает в Facebook ГосКино Украины.



"От украинских кинопроизводителей – ВСУ! Команда ленты "Черкассы" продала права на телетрансляцию фильма в Чехию. По общему решению производителя фильма, Госкино и международного дистрибьютора Film.UA Grup вся сумма контракта будет перечислена в поддержку Защитников Украины. А наши соседи смогут увидеть, с чего началась эта кровавая захватническая война в 2014 году" - говорится в сообщении.



Также в Госкино призвали международные медиа покупать украинскую кинопродукцию и, таким образом, поддерживать Вооруженные Силы Украины.



"Работаем дальше! Призываем международные медиа покупать украинское кино и тем самым поддерживать украинскую армию! Лента "Черкассы" создана МКК film service при поддержке Государственного агентства Украины по кино", - отметили в Госкино.

Фильм "Черкассы" вышел в прокат в феврале 2020 года. Лента создана на основе реальных событий и рассказывает о последнем украинском корабле в Крыму, который оказывал сопротивление и продолжал борьбу.