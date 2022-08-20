От ударов России по Харькову в течение нескольких дней погиб уже 21 человек, еще 44 ранены, - прокуратура

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает "РБК-Украина".

"По Салтовскому району уже 16 погибших и 22 пострадавших. Два последних трупа - женщина 50 лет, переселенка из Кулиничей, последний - сильно обгоревший, вероятно мужчина, более точно устанавливается", - сказал Чубенко.

В Слободском районе, по данным прокуратуры, погибли 5 человек, еще 22 пострадали. Спикер прокуратуры добавил, что спасательные работы в этом районе завершены, последним из-под завалов достали 39-летнего мужчину.

15 августа оккупанты обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова из реактивных систем залпового огня "Град". Областная прокуратура сообщила о гибели 75-летней женщины в результате обстрела и ранении еще шести человек. Вечером 15 августа россияне обстреляли Харьков из артиллерии.

16 августа российские оккупанты снова нанесли удары по Харькову.

Утром 17 августа рашисты из Белгорода выпустили в сторону Харькова не менее 5 ракет. Одна из них попала в Слободской район города. Вечером 17 августа захватчики ударили по жилому дому в Салтовском районе Харькова.

По состоянию на 17:28 четверга, 18 августа, число погибших в результате обстрелов Харькова возросло до 17 человек, среди них 13-летний подросток. 42 мирных жителя были ранены.

Утром 19 августа российские захватчики обстреляли три района Харькова, в результате чего погибла 52-летняя женщина.

19 августа в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате ракетных ударов.

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