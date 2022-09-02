От удара врага по Никопольскому району пострадали два села: без света осталось более 2 тыс. человек, без воды - почти 5 тысяч
Ночью вражеские войска обстреляли на Днепропетровщине два села Красногригорьевской общины, в результате чего более 2 тыс. человек остались без света, почти 5 тыс. - без воды
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
По его словам, ночью оккупанты нанесли удары с "градов" по Никопольскому району области. В частности, пострадали два села в Красногригорьевской общине.
В результате обстрела изуродовано 16 домов, один - полностью разрушен. Задел местный лицей, автомобили, газопроводы и линии электропередачи. Так, без света осталось более 2 тыс. человек, без воды – почти 5 тыс. Аварийные бригады уже работают.
Также вражеский снаряд упал рядом с машиной 56-летнего мужчины, пытавшегося выехать из села, чтобы спастись от обстрелов. В настоящее время он находится в больнице.
Другие районы области ночью обстрелы не подверглись.
- Вчера, 1 сентября, российские солдаты также обстреливали Красногригорьевскую общину, в результате чего повреждено по меньшей мере полсотни домов.
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