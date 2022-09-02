Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

По его словам, ночью оккупанты нанесли удары с "градов" по Никопольскому району области. В частности, пострадали два села в Красногригорьевской общине.

В результате обстрела изуродовано 16 домов, один - полностью разрушен. Задел местный лицей, автомобили, газопроводы и линии электропередачи. Так, без света осталось более 2 тыс. человек, без воды – почти 5 тыс. Аварийные бригады уже работают.

Также вражеский снаряд упал рядом с машиной 56-летнего мужчины, пытавшегося выехать из села, чтобы спастись от обстрелов. В настоящее время он находится в больнице.

Другие районы области ночью обстрелы не подверглись.

Вчера, 1 сентября, российские солдаты также обстреливали Красногригорьевскую общину, в результате чего повреждено по меньшей мере полсотни домов.