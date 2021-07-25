От тяжелой болезни и смерти спасает только прививки от COVID-19 - Минздрав
В том случае, если привитый от коронавируса человек все же заболеет, он будет поправляться быстрее и чувствовать себя лучше, чем те, кто не стал вакцинироваться
С таким заявлением 25 июля 2021 выступил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, информирует Еспресо.TV.
"Даже если вы заболеете, течение болезни будет значительно легче и вы сможете избежать госпитализации или смерти. Например, по предварительной публикации исследований от управления здравоохранения Великобритании, некоторые вакцины имеют эффективность более 90% в предотвращении госпитализации при заболевании штаммом "Дельта", - отметил главный санврач.
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"Помните, прививки против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни. Только благодаря вакцинации мы можем быть более защищены", - добавил он.
- Напомним, для вакцинированных от COVID-19 украинцев ослабят карантин.
- Засвидетельствовать же вакцинацию в Украине скоро можно будет через смартфон, где приложение "Дия" будет содержать соответствующий ковидный сертификат, имющий юридическую силу внутри страны.
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