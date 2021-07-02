"От такого шага пострадает белорусский народ": МИД Украины о заявлении Лукашенко о закрытии границы между странами

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в комментарии Укринформу .

"Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем", - сказал Николенко.

Он отметил, что политика Украины направлена на поддержку интересов белорусского народа.

"Позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украина как государства, уважает и защищает права людей", - добавил пресс-секретарь МИД.

Он подчеркнул, что ведомство не получало официальных сообщений о закрытии границы.



"От такого шага пострадало, прежде всего, белорусский народ", - добавил Николенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничным войскам перекрыть границу с Украиной.