"От такого шага пострадает белорусский народ": МИД Украины о заявлении Лукашенко о закрытии границы между странами
В Министерстве иностранных дел отреагировали на приказ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть границу с Украиной
Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в комментарии Укринформу .
"Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем", - сказал Николенко.
Он отметил, что политика Украины направлена на поддержку интересов белорусского народа.
"Позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украина как государства, уважает и защищает права людей", - добавил пресс-секретарь МИД.
Он подчеркнул, что ведомство не получало официальных сообщений о закрытии границы.
"От такого шага пострадало, прежде всего, белорусский народ", - добавил Николенко.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничным войскам перекрыть границу с Украиной.
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