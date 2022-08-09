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От стран-партнеров ежедневно поступают новые подтверждения участия в саммите Крымской платформы 23 августа, - Кулеба

9 августа, 2022 вторник
10:47
политика Крымская платформа

Министерство иностранных дел Украины работает над подготовкой второго саммита Международной Крымской платформы, который состоится 23 августа, соответственно, наши дипломаты ежедневно получают новые подтверждения от стран-партнеров об их участии в мероприятии

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в понедельник, 8 августа, в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает МИД Украины.

"Слишком рано раскрывать все карты, мы в процессе. Но могу сказать, что новые подтверждения от стран о том, что они присоединятся к саммиту, поступают ежедневно", — сказал министр.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что важнейшим является факт проведения саммита Крымской платформы, даже в формате онлайн и, несмотря на условия войны.

"Сигнал, который мы присылаем миру проведением этого саммита, очень прост: при любых обстоятельствах, Украина никогда, ни при каких условиях, не забудет ни одну свою оккупированную территорию, в том числе Крым", — подчеркнул он.

  • Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил , что Россия пытается остановить поставки оружия в Украину, но украинские власти помешают этим усилиям.

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Новости
Крым
Дмитрий Кулеба
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