От стеснительности до Playboy: Памела Андерсон выпускает книгу мемуаров
Актриса и модель Памела Андерсон анонсировала старт предзаказа ее автобиографической книги "Love, Pamela" ("С любовью, Памела") о личной жизни и карьере
Об этом звезда сообщила в Instagram.
Как написала актриса сериала "Спасатели Малибу", она стала единственным автором книги "Love, Pamela" ("С любовью, Памела"), не имея соавторов.
"Моя жизнь – как матери, как активисты и как актрисы. Я так горжусь этой книгой", - написала Андерсон.
Как отмечается в описании книги на сайте издательства Harper Collins, книга откроет историю девушки, которая быстро стала суперзвездой, любимой девушкой с обложки Playboy и "эмблемой голливудского гламура и сексуальной привлекательности".
"И все же Памела Андерсон, которую мы, как мы думаем, знаем, была создана случайностью, а не тщательным культивированием. "С любовью, Памела" рассказывает свою настоящую историю: историю девушки из маленького городка, запутавшейся в собственном сне", - говорится в описании.
Преодолев свою естественную застенчивость, неуемное воображение Памелы подтолкнуло ее к жизни, о которой мало кто может даже мечтать: от пляжей Малибу до вожделенного имения Playboy. Книга затрагивает разные страницы жизни модели, не обходя время, когда "тактика папарацци была направлена на уничтожение имиджа и самооценки человека".
"Памела грациозно шла вперед, найдя убежище в своей любви к искусству и литературе, и стала преданной матерью и активисткой", - отмечают в издательстве Harper Collins.
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