От США уступок не будет, но напряжение со стороны России спадет, - дипломат Моцик о видеовстрече Байдена и Путина
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2010-2015 гг.) Александр Моцик считает, что Соединенные Штаты Америки не будут идти на уступки для Российской Федерации в вопросах российско-украинских отношений
Дипломат рассказал об этом в программе Комментарий с Анжеликой Сизоненко на Еспресо.TV.
"Американская сторона очень серьезно относится к переговорам с президентом Путиным. Пообщались с нами, пообщались с западноевропейскими союзниками , ведь очень важно, чтобы президент США Джо Байден мог говорить одним голосом и говорить, что он представляет не только Соединенные Штаты Америки, но и Европейский Союз. Еще со времен должности вице-президента Байден очень хорошо знает российско-украинские отношения после 2014 года, поэтому перед встречей был разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы, так сказать, сверить часы”, - отметил Моцик.
По мнению дипломата, от Соединенных Штатов не будет уступок желанию Кремля сделать Украину исключительно сферой интересов России, а также запрету присоединения нашей страны к НАТО и ЕС.
“Американская и европейская позиция такова, что Украина сама должна решать свою судьбу. Если украинский народ считает, что найдет безопасность в присоединении к военному блоку НАТО – так и быть. Мы прекрасно помним, что до 2014 года Украина была внеблоковым государством, и это нам не помогло: мы потеряли контроль над Крымом и над частью Донбасса”, - заметил бывший посол.
Моцик также добавил, что одним из позитивов встречи Байдена и Путина станет то, что спадет напряжение и что Россия не будет увеличивать число войск на границе с Украиной до 175 тыс., как отмечали в СМИ (уже размещено 94 тыс. военнослужащих).
- Напомним, Кремль и Белый дом объявили о том, что Байден будет общаться с Путиным в формате видеосвязи. Видеоконференция назначена на вторник , 7 декабря.
- Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после видеозвонка с российским коллегой Владимиром Путиным.
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