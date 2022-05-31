Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "Интерфакс".

Валентина Матвиенко заявила об этом на встрече с президентом Мозамбика.

"Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну в Украине и привело к миру, но мы не видим такой обратной реакции со стороны Киева ".

Матвиенко повторила пропагандистский тезис о том, что Россия якобы могла быстро завершить "специальную военную операцию" в Украине, "но тогда бы были жертвы среди мирного населения". О тысячах убитых Россией мирных жителей Украины она не упомянула.

По ее словам, главной задачей так называемой "спецоперации" было уничтожение вооружения в Украине и договор о внеблоковом и безъядерном статусе нашей страны.

Спикер Радфеда добавила, что ранее "уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию", когда Россия отвела войска от Киева и Харькова. Однако, по ее словам, соглашение не разрешили подписать "совершающие внешнее управление".

31 мая в Офисе президента Украины назвали "галлюцинациями" заявления российских чиновников о "захвате Польшей Западной Украины".

Российские пропагандистские СМИ разгоняют фейк, что вирус обезьяньей оспы создан в "украинских биолабораториях".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb