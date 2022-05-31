От "спецоперации" к "миротворчеству". В России придумали еще одну причину вторжения в Украину
Спикер совета федерации Валентина Матвиенко заявляет, что Россия готова к подписанию соглашения, которое прекратит якобы гражданскую войну в Украине
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "Интерфакс".
Валентина Матвиенко заявила об этом на встрече с президентом Мозамбика.
"Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну в Украине и привело к миру, но мы не видим такой обратной реакции со стороны Киева ".
Матвиенко повторила пропагандистский тезис о том, что Россия якобы могла быстро завершить "специальную военную операцию" в Украине, "но тогда бы были жертвы среди мирного населения". О тысячах убитых Россией мирных жителей Украины она не упомянула.
По ее словам, главной задачей так называемой "спецоперации" было уничтожение вооружения в Украине и договор о внеблоковом и безъядерном статусе нашей страны.
Спикер Радфеда добавила, что ранее "уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию", когда Россия отвела войска от Киева и Харькова. Однако, по ее словам, соглашение не разрешили подписать "совершающие внешнее управление".
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