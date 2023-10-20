От советского герба до беспилотников: в музее истории Украины во Второй мировой открыли новые экспозиции

Об этом с места события рассказала корреспондентка Еспресо Екатерина Галко.

Музей открыл всю территорию для посетителей. Специалисты представили экспозицию "Переопределение", где показывают демонтированный советский герб. Также есть выставка социальных инициатив и благотворительных акций, воплощенных Государственной казначейской службой Украины - "Наша скарбниця".

В то же время киевляне и гости столицы могут посетить экспозицию "Война в Украине", там показывают работы уличного художника из Франции, известного как С215.

Вместе с открытием территории музей запустил проект о вражеских беспилотниках - "Угроза с неба".

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой представлен самый длинный флаг - 1 км 59 м, а также флаг, висевший на флагштоке первые 10 дней войны.

Сегодня вход в музей свободный.

Завтра при благоприятных погодных условиях можно будет подняться на смотровую площадку на щите монумента, но только 10 подъемов в день.