От штрафа до 15 суток в СИЗО: Рада ужесточила ответственность за домашнее насилие
Верховная Рада ужесточила ответственность за совершение домашнего насилия и насилия по половому признаку
Об этом сообщает Радио Свобода .
Закон поддержали 336 народных депутатов
Документ предусматривает, что совершение насилия в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, предусматривается наложение штрафа от 170-340 грн, или 30-40 часов общественных работ, или арест до десяти суток.
Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года уже имела административное взыскание, предусматривают штраф 340-680 грн или 40-60 часов общественных работ, или админаресте до 15 суток.
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