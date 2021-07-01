От штрафа до 15 суток в СИЗО: Рада ужесточила ответственность за домашнее насилие

Об этом сообщает Радио Свобода .



Закон поддержали 336 народных депутатов

Документ предусматривает, что совершение насилия в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, предусматривается наложение штрафа от 170-340 грн, или 30-40 часов общественных работ, или арест до десяти суток.

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года уже имела административное взыскание, предусматривают штраф 340-680 грн или 40-60 часов общественных работ, или админаресте до 15 суток.