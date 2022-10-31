"От себя не уйдешь": Арестович изобразил себя в образе Христа

Соответствующее изображение Алексей Арестович распространил в историю в Instagram.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал изображение, за основу которого взял картину "Христос в пустыне" русского художника Ивана Крамского.

Оригинальная картина написана в 1872 году. Арестович изобразил себя Иисусом Христом, осовременив образ селфи-палкой и телефоном на ней. На картине у ног Арестовича-Христа лежит ракетная боеголовка, за ним поднимается дым.

"Попробовал уйти в пустыню. Но от себя не уйдешь", - подписал он.

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