Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"В России при ядерных санкциях, которые может применить Запад, денег и запаса прочности хватит всего на год, потому что подчеркиваю, действительно, в США остались запасы таких санкций, которые способны разрушить любую экономику в мире. Такая экономика, как в России, действительно не выдержит более 8–10 месяцев под давлением санкций", - сказал Петр Бурковский.

Аналитик отметил, что это могут быть санкции, направленные на полную экономическую изоляцию.

"А это то, что было с Ираком. То есть в торговле абсолютно запрещено пользоваться долларом, евро, фунтом стерлингов, йеной – основными валютами, в которых ведется торговля. Это раз. А второе – это все финансовые транзакции запрещены. То есть, если Китай захочет торговать с Россией, после этих санкций Россия – это будет единственная страна, с которой сможет торговать Китай, Россия – это 3% глобального ВВП, а наши союзники – более 23% глобального ВВП. Пусть Китай выбирает с кем он хочет торговать после этих ядерных санкций. Это полная экономическая изоляция. Полнейшая. Это будет ситуация похуже, чем в Северной Корее. Северная Корея под санкциями живет уже 30 лет, Россия под такими санкциями не жила ни года, и она не продержится просто. Ее экономика к этому не готова", - подчеркнул он.

Петр Бурковский отметил, что в Российской Федерации нет мощностей, которые могут полностью обеспечить внутренний рынок всем необходимым, в том числе медицинскими препаратами.

"Очень простой пример. Медикаментами Россия может себя обеспечить только на 20%, остальные 80% - импортные, и у России не будет возможности этого всего сделать. Это же касается и продовольствия, в каких-то вопросах Россия может себя обеспечить, а в каких-то нет" . То есть это тотальная экономическая блокада. Российская экономика этого давления просто не выдержит", - добавил аналитик.

25 сентября Лавров заявил , что ядерная доктрина РФ будет распространяться на захваченные украинские территории.

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Россию ожидают катастрофические последствия , если она использует ядерное оружие, и дополнительные экономические санкции, если завершит псевдореферендумы на временно оккупированных территориях.

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