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Война с Россией: хроника
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OPINION

От русской армии останется мокрое место

14 октября, 2022 пятница
12:24
Мнение

Жозеп Боррель ответил на путинский ядерный шантаж

В речи руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля есть достаточно важные слова, от них во многом зависит, как будет выглядеть мир, война России против Украины.

"Мы должны продолжать дипломатическую работу, чтобы заставить мир выступить против, более четко, против путинской войны, которая меняет Европу. Она наносит серьезные ударные волны по всему миру, создает проблемы, связанные с высокими ценами на энергию, продовольствие здесь, в Европе. А есть еще ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует, он не может позволить себе блефовать, и должно быть понятно, что люди, поддерживающие Украину, — и ЕС, и его государства-члены, а также США и НАТО. — также не блефуют. Любое ядерное нападение на Украину ответит. Не ядерный ответ. Но такой серьезный, сильный ответ с военной стороны, что российская армия будет уничтожена и Путин не будет больше блефовать".

В принципе, это сильнейшая реакция на ядерные угрозы со стороны Путина, когда-то звучавшая от западного политика за все годы отношений России с цивилизованным миром. Тем более интересно, что эта реакция идет от человека, который до последнего дня пытался договориться с Россией, ездил среди последних дипломатов к министру иностранных дел России Сергею Лаврову и выдержал по сути всю атаку российских пропагандистов во время визита в Москву. И продолжала убеждать, что с россиянами нужно договариваться.

Теперь Боррель говорит, что нужно уничтожать российскую армию, если Путин нанесет ядерный удар Украине.

Почему это так важно? Потому что это не какие-то аналитические выводы эксперта, это слова человека, принимающего достаточно серьезное участие в принятии ведущих решений на уровне сотрудничества между США и ЕС. Совсем недавно я читал об главе Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, которую называют президентом Европы. Говорят, что ее работа во главе Еврокомиссии — это вовсе не та деятельность, присущая ее предшественникам. Фон дер Ляен согласовывает многие ведущие моменты европейской политики с США. И, по большому счету, давит, если речь идет о войне в Украине, на правительства стран ЕС, используя общественное мнение в самих этих странах. А Боррель – один из ближайших сотрудников Урсулы фон дер Ляен, человек, знающий, каковы решения коллективного Запада в отношении России.

В принципе, видим, что так говорит не только Боррель. Так говорит президент Франции Эмманюэль Макрон, представители НАТО. Из заявлений о силовом ответе можно определить, каковы решения Запада по путинским угрозам.

Путин полагал, что ответом на его угрозы станет попытка Запада договориться с ним. Конечно, на его условиях: остановить войну, признать территориальное "достояние" России, согласиться с нейтральным статусом Украины. Если нет, — идём дальше, к новым уровням эскалации.

Теперь ясно, что Запад не собирается говорить с Путиным. И доказательством тому является встреча президентов России и Турции. Многие считали, что эта встреча будет связана с обсуждением так называемого "формата пяти" о переговорах США, Великобритании, Германии, Франции и России об окончании войны в Украине без Украины. Такова была идея турецкая, но, очевидно, она пропагандировалась российским руководством. Она не сработала. Эрдоган и Путин даже об этом не говорили.

Президент США сказал, что он не собирается разговаривать с Путиным в Индонезии, что единственной темой для разговоров с российским диктатором может быть вопрос обмена заключенными. Больше Байдену нечего говорить с этим мерзавцем, он рассчитывает на военное поражение Путина.

Путин попробовал перейти на другой уровень эскалации. Ему сказали: "Ок. Ты можешь переходить на другой уровень, однако мы будем отвечать военным путем. Если ты применяешь ядерное оружие, мы становимся стороной конфликта и нашим военным ударом уничтожаем твои жалкие вооруженные силы".

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Об авторе: Виталий Портников, писатель, журналист.

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