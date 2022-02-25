От рук российских военных в Харьковской области погибли 23 гражданских

Об этом сказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Слово и Дело .

По его словам, в Харькове все здания, как административные, так и жилые, контролируются украинской стороной.

В городе и области объявлен комендантский час, люди спускаются в метрополитен, чтобы уберечься от возможного обстрела. В настоящее время там находятся несколько тысяч харьковчан.

"Угроза обстрела всегда остается... Сейчас идут у нас активные бои по Дергачевскому направлению, по Сумскому направлению, по Волчанскому направлению и по Купянску. Наши военные не уступили свои позиции ни на один метр. Они держатся, враг терпит значительные потери. Наши военные захватили пленных. Сейчас идет их допрос", - сказал он.

Напомним, ранее в Харьковской области бойцы Вооруженных сил и терробороны отражали наступление войск РФ в Дергачах и Печенегах.

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