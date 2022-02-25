От рук российских военных в Харьковской области погибли 23 гражданских
В Харьковской области за 24 февраля погибли 23 гражданских лица, преимущественно от артиллерийских и ракетных обстрелов войск российских войск
Об этом сказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Слово и Дело .
По его словам, в Харькове все здания, как административные, так и жилые, контролируются украинской стороной.
В городе и области объявлен комендантский час, люди спускаются в метрополитен, чтобы уберечься от возможного обстрела. В настоящее время там находятся несколько тысяч харьковчан.
"Угроза обстрела всегда остается... Сейчас идут у нас активные бои по Дергачевскому направлению, по Сумскому направлению, по Волчанскому направлению и по Купянску. Наши военные не уступили свои позиции ни на один метр. Они держатся, враг терпит значительные потери. Наши военные захватили пленных. Сейчас идет их допрос", - сказал он.
- Напомним, ранее в Харьковской области бойцы Вооруженных сил и терробороны отражали наступление войск РФ в Дергачах и Печенегах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное