От рук РФ погибли 184 украинских спортсмена: Зеленский призвал главу МОК полностью изолировать Россию на международной арене

Об этом Зеленский рассказал в телеграме.

"Россия использует спорт в пропагандистских целях. Сказал об этом во время разговора с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. А также призвал МОК способствовать восстановлению разрушенной Россией спортивной инфраструктуры Украины. Справедливым ответом для страны-террориста может быть только полная изоляция на международной арене. В частности, это касается и международных спортивных мероприятий", – пишет президент Украины Владимир Зеленский.

С 24 февраля от рук России погибли 184 украинских спортсмена.

7 декабря сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российские и беларусские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.



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