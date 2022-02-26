От рук оккупантов погибло 198 украинцев, среди них 3 детей

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко

"К сожалению, по оперативным данным, от рук захватчиков есть 198 погибших, из них 3 детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка", - написал он.

"Медицинская система продолжает работать, министерство со своей стороны делает возможное и невозможное для того, чтобы в больницах было все необходимое. Даже если это вопрос не войны, а например, COVID-19, который тоже нигде не исчез, и пациентам в реанимации все еще нужен кислород.И как бы оккупанты нам ни мешали, мы пытаемся оперативно подвозить кислород в больницы, договариваемся с перевозчиками, обеспечиваем логистику, чтобы каждый пациент получил помощь, потому что мы едины и так должно быть", - заверил Ляшко.

Он подчеркнул, что ни одна больница не закрылась, все они работают и оказывают медицинскую помощь. Ляшко добавил, что гордится украинскими медиками, которые "наравне с военными, силовиками и спасателями невероятно держат удар".



Напомним, российская ракета ударила по жилому многоэтажному зданию, расположенному на улице Лобановского Соломенского района города Киева.

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