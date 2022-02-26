От рук оккупантов погибло 198 украинцев, среди них 3 детей
В то же время 25 февраля в Херсоне под обстрелами в одном из роддомов, обустроенном под бомбоубежище, родилось два мальчика
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко
"К сожалению, по оперативным данным, от рук захватчиков есть 198 погибших, из них 3 детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка", - написал он.
"Медицинская система продолжает работать, министерство со своей стороны делает возможное и невозможное для того, чтобы в больницах было все необходимое. Даже если это вопрос не войны, а например, COVID-19, который тоже нигде не исчез, и пациентам в реанимации все еще нужен кислород.И как бы оккупанты нам ни мешали, мы пытаемся оперативно подвозить кислород в больницы, договариваемся с перевозчиками, обеспечиваем логистику, чтобы каждый пациент получил помощь, потому что мы едины и так должно быть", - заверил Ляшко.
Он подчеркнул, что ни одна больница не закрылась, все они работают и оказывают медицинскую помощь. Ляшко добавил, что гордится украинскими медиками, которые "наравне с военными, силовиками и спасателями невероятно держат удар".
Напомним, российская ракета ударила по жилому многоэтажному зданию, расположенному на улице Лобановского Соломенского района города Киева.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное