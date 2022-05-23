От российского авиаудара по Десне погибли 87 человек, - Зеленский
Тела 87 человек извлекли из-под обломков после российского авиаудара по поселку Десна на Черниговщине 17 мая
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме.
"Сегодня мы, например, закончили работы на Десне. К сожалению, сегодня статистика: на Десне под обломками 87 жертв; 87 трупов, жертв, убитых жизней. А вы знаете, что такое жизнь. Жизнь это и есть будущее. То есть без этих людей уже будет будущее Украины", - ответил Владимир Зеленский на вопрос, каким видит будущее Украины.
- Утром 17 мая российские войска нанесли ракетные удары по поселку Десна Черниговской области.
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