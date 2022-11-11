Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией От российских снарядов в сутки погибли 14 мирных жителей, еще 15 - ранены

От российских снарядов в сутки погибли 14 мирных жителей, еще 15 - ранены

11 ноября, 2022 пятница
11:27
война с Россией

10 ноября в результате обстрелов российских оккупантов погибли 14 гражданских украинцев, еще 15 были ранены

Об этом информирует в телеграмме заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко .

Сообщается, что за минувшие сутки в результате российской вооруженной агрессии погибли 14 мирных жителей на:

  • Донбасу - 8, из которых выявлено 6 убитых ранее;
  • Николаевщине – 6.

Также еще 15 – ранены на:

  • Донетчине – 5;
  • Николаевщине – 2;
  • Херсонщине – 4, все ранены на мини;
  • Харьковщине – 3, среди них один человек взорвался на мине;
  • Запорожской области – 1.

  • Напомним, в ночь на 11 ноября враг гатив из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии по трем общинам Никопольщины. Также известно, что из-за обстрелов Мировской сельской общины 10-летний ребенок получил оскольчатые ранения.
  • Также в ночь на 11 ноября российские военные обстреляли пятиэтажку в Николаеве, известно о шести погибших.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Николаевщина
Херсонщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Микола Патрушев
10 ноября, 2022 четверг
Иран понимает, что попал в передрягу, а Патрушев уехал не дать им сделать шаг назад, - эксперт - международник Данилов
Василь Ломаченко
11 ноября, 2022 пятница
Не очень понимаю Ломаченко. Не могу найти логику, - олимпийский чемпион Беленюк
Укрнафта
10 ноября, 2022 четверг
Завод Укртатнафты разрушен, Укрнафта недоинвестирована в течение 15 лет, там мало интересного, - директор группы "А-95" Куюн о национализации предприятий
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.89
    Покупка 39.89
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 39.58
    Продажа 40.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
11 ноября
11:38
ЕС делает максимум, чтобы люди имели доступ к теплу, необходимое оборудование уже едет в Украину, - еврокомиссар
11:33
OPINION
Что общего в опыте папы римского и украинцев?
11:23
В Киевской области снова будут раздаваться взрывы: саперы проходят обучение
11:11
Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией
11:11
Украинский почтовый оператор приобрел очередную партию современных тренажеров для реабилитации защитников
11:08
В подъезде, где жил коллаборант Бойко, прогремел взрыв, - мэр Мелитополя Федоров
11:03
СБУ разоблачила российского генерал-майора, который координировал деятельность ДРГ в Донецкой области
10:52
Обновлено
В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света
10:37
Эрос в городе упырей, наши в Турции и двуязычие в Киеве – 5 книг о том, чего (не) ждали, но оно (не) произошло
10:35
Обновлено
Вражеский удар по жилому кварталу Николаева: количество погибших возросло до 6
10:30
Доллар, евро, злотый: курс валют на сегодня
10:21
Власти начали тихо приводить в порядок бомбоубежища по всей России, - Bloomberg
09:58
Темп не падает: за сутки в Украине ликвидировали 710 российских военных и уничтожили вертолет, - Генштаб
09:32
OPINION
Леся Вакулюк
Сине-желтая Польша, благодарим тебя!
09:29
россия хакер
Microsoft обвинил российских хакеров в причастности к кибератакам в Украине и Польше
08:52
Эксклюзив
Антоновский мост стоит, но ВСУ контролируют все переправы возле него, - глава Херсонского облсовета
08:45
На деоккупированных территориях Донбасса обнаружили тела еще 6 погибших от рук россиян украинцев
08:35
Защитники Украины отразили атаки захватчиков в районах 14 городов и сел
08:26
OPINION
Николай Княжицкий
Чего не учел Путин, принимая решение о полномасштабном вторжении?
08:02
Три громады Никопольщины ночью оказались под огнем "градов" и тяжелой артиллерии врага
07:46
В Зеленовке оккупанты запретили местным перемещаться по поселку и оборудуют рубежи, а также минирую дороги и инфраструктуру Херсонщины, - Генштаб
07:29
ВСУ ударили по 7 районам сосредоточения врага и позициях ЗРК, а также сбили вертолет Ка-52
07:09
ВСУ
ВСУ освободили 12 населенных пунктов на Херсонском направлении за 9 ноября
07:00
Седьмой "Рамштайн" пройдет на следующей неделе, - Пентагон
06:40
ISW: Победа на Херсонщине не будет последней, ВСУ могут продолжить контрнаступление зимой
06:00
"Арсенал" предложил 60 млн евро за Мудрика, - СМИ
05:56
Соединенные Штаты закупят у Южной Кореи артиллерийские боеприпасы для Украины, - WSJ
05:33
Украина попросит партнеров о помощи для оплаты работы Starlink, - Резников
05:12
"Для нас любая погода – летная! Всем продуктивного дня!": как в минобороны РФ избежали подробностей о ситуации в Херсонской области
04:42
РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
04:32
Россия вывела в Черное море 2 ракетоносителя, - ОК "Юг"
03:54
На южном фронте артиллерия ВСУ уничтожает логистику и систему управления оккупантов
03:39
Россия обстреляла из "градов" Днепропетровскую область, пострадал 10-летний ребенок
03:27
ВСУ продвигаются, а оккупанты экстренно упаковываются в плавсредства и убегают через Днепр, - ОК "Юг" о ситуации в Херсонской области
03:10
Обновлено
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы
02:01
Не очень понимаю Ломаченко. Не могу найти логику, - олимпийский чемпион Беленюк
01:31
Резников заявил, что России нужно не менее недели, чтобы покинуть Херсон
01:24
Конгресc США
Выборы в США: контроль над сенатном зависит от результатов в трех штатах
01:00
Инфографика
УПЛ: как выглядит таблица после 12-го тура чемпионата Украины по футболу
00:43
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 ноября
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV