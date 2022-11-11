От российских снарядов в сутки погибли 14 мирных жителей, еще 15 - ранены
10 ноября в результате обстрелов российских оккупантов погибли 14 гражданских украинцев, еще 15 были ранены
Об этом информирует в телеграмме заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко .
Сообщается, что за минувшие сутки в результате российской вооруженной агрессии погибли 14 мирных жителей на:
- Донбасу - 8, из которых выявлено 6 убитых ранее;
- Николаевщине – 6.
Также еще 15 – ранены на:
- Донетчине – 5;
- Николаевщине – 2;
- Херсонщине – 4, все ранены на мини;
- Харьковщине – 3, среди них один человек взорвался на мине;
- Запорожской области – 1.
- Напомним, в ночь на 11 ноября враг гатив из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии по трем общинам Никопольщины. Также известно, что из-за обстрелов Мировской сельской общины 10-летний ребенок получил оскольчатые ранения.
- Также в ночь на 11 ноября российские военные обстреляли пятиэтажку в Николаеве, известно о шести погибших.
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