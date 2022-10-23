От российских обстрелов вблизи Торецка погибли трое гражданских

Об этом днем в воскресенье, 23 октября 2022 года, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Артиллерийские снаряды уничтожили два дома. Под обломками одного из них погибли супруги, в пожаре во втором доме - погиб мужчина", - отметил чиновник.



Как отмечает Кириленко, "никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области, а особенно жители прифронтовых громад".



"Прошу всех - эвакуируйтесь! Не превращайте себя в мишень для россиян!" - обратился он к жителям Донетчины.

Справка

Курдюмовка является прифронтовым населенным пунктом, находится под украинской властью.

Поселок расположен внутри четырехугольника Константиновка – Бахмут – Торецк – Горловка.

Вблизи Бахмута сейчас идут тяжелые бои.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, командование приказало оккупантам взять Бахмут "до конца октября".

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