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От российских обстрелов погиб пастор из Славянска, - СМИ

5 февраля, 2023 воскресенье
19:25
война с Россией Ярослав Павенко (Славянск)

При обстреле погиб волонтер и капеллан из города Славянска Донецкой области Ярослав Павенко

Это произошло вчера, 4 февраля 2023 года, сообщили сегодня, 5 февраля, "Славянские ведомости".

"Он и его команда капелланов попали под обстрел в Донецкой области. До больницы не довезли", - отмечается в сообщении.

У Ярослава Павенко остались жена и маленькая дочь.

"В нашей команде капелланов, волонтеров "Восточный Ангел" большая потеря. Выполняя служение на защите нашей Родины, под обстрелами погиб наш дорогой сослужитель, побратим Ярослав Павенко. Надежный, искренний, жертвенный, посвященный служению людям и Богу! Сложил свое оружие Воина Христового, самоотверженного служителя на поле Господнем и пошел на встречу Тому, Кого любил больше всего и верно служил до последнего вздоха", - сказал "Славянским ведомостям" заместитель генерального секретаря Украинского Библейского Общества Анатолий Райчинец.

Как отмечает издание, у семьи Павенко это не первая потеря в войне с Россией.

В самом начале российского вооруженного вторжения, еще в 2014 году отец Ярослава Александр Афанасьевич потерял двух сыновей. Тогда, 8 июня 2014 года, во время оккупации Славянска, в помещение церкви ворвались пророссийские боевики, захватившие дьяконов Владимира Величко и Виктора Брадарского, а также двух сыновей старшего пастора – Рувима и Альберта Павенко. Более месяца родственники пытались получить информацию о месте их пребывания и их состоянии, но впоследствии стало известно, что их допрашивали, пытали и убили на следующий день, 9 июня 2014 года. Тела замученных нашли в братской могиле на территории местной детской поликлиники после освобождения Славянска украинскими военными подразделениями.

Донбасс
Донетчина
Новости Славянска
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