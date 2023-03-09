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OPINION

От россиян следует ждать много "жестов доброй воли"

Виктор Андрусив
9 мартa, 2023 четверг
14:02
Мнение

Они не могут перестраиваться, менять подходы

У орков все хуже, чем я думал. Большинство ракет полетели в энергетическую инфраструктуру. Хотя это уже нет абсолютно никакого смысла для боевых действий — враг выпустил свой запас ракет именно по энергетике. Здесь есть два объяснения:

  • или большинство этих ракет были еще в феврале нацелены на объекты энергетики, и их не перенацеливали;
  • или российский генштаб такой тупой, что просто не придумал куда еще стрелять.

Сначала россияне истощатся и потеряют инициативу под Бахмутом, а потом будут показывать много "жестов доброй воли"

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Обе версии хороши для нас. То, что они не могут перестраиваться, менять подходы, свидетельствует, что война в этом году будет идти по сценарию прошлого. Сначала они истощатся и лишатся инициативы под Бахмутом, а потом будут показывать много "жестов доброй воли". Все это будет сопровождаться беспощадными потерями и пополнением наших сил трофеями. Все системные проблемы русской армии с момента вторжения остаются на своих местах.

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Об авторе. Виктор Андрусов, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

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2023, четверг
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