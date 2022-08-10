"От России некуда бежать": мелитопольским предпринимателям приказали распространять информацию о том, что "Украину уже поделили"
В Мелитополе оккупанты приказали владельцам предприятий рассказывать персоналу, что "Украину уже поделили", а "от России некуда бежать"
Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Оккупационные власти проводят пропагандистскую кампанию на оккупированных территориях, направленную на разочарование жителей в украинских властях и возможности освобождения", - говорится в сообщении.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области рашисты приказали руководству крупных предприятий на собраниях с персоналом и беседах доказывать: "Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники. От России некуда бежать. Украина не та, какой была".
В разведке уверяют, что все украинские временно оккупированные земли будут обязательно освобождены, а каждый российские оккупанты и предатели будут наказаны.
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