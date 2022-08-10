Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Оккупационные власти проводят пропагандистскую кампанию на оккупированных территориях, направленную на разочарование жителей в украинских властях и возможности освобождения", - говорится в сообщении.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области рашисты приказали руководству крупных предприятий на собраниях с персоналом и беседах доказывать: "Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники. От России некуда бежать. Украина не та, какой была".

В разведке уверяют, что все украинские временно оккупированные земли будут обязательно освобождены, а каждый российские оккупанты и предатели будут наказаны.

9 августа взрывы раздавались в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района. Партизаны повредили штаб с техникой рашистов.

Во временно оккупированном Мелитополе силы сопротивления повредили штаб "Единой России", объявлена охота на всех причастных к псевдореферендуму.

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове объявили чрезвычайное положение и начали эвакуацию жителей в Сакском районе Крыма.

8 и 9 августа во временно оккупированном Мелитополе взорвали две базы рашистов. Известно, что убиты и ранены захватчики.

Мэр Иван Федоров 8 августа сообщил о взрывах в оккупированном россиянами Мелитополе.

Военный эксперт Сергей Згурец предполагает , что Мелитополь должен стать ключевым городом в освобождении Юга.

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