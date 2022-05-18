Об этом в телеграм написал советник мэра Петр Андрющенко.

"Основной контроль в городе от имени оккупационного корпуса осуществляют "волонтеры" из России. Официально государственные или политические. Именно они контролируют гуманитарный процесс. От раздачи гумантарки до проведения фильтрационных поцедур. Никакого доверия даже к коллаборантам нет. Это еще раз подтверждает ожидания относительно "расходного материала" и после попытки интеграции/аннексии напрямую в Россию они внезапно исчезнут", - подчеркнул он.

После приезда чеченцев в Мариуполь 17 мая оккупанты сменили "волонтеров". Петр Андрющенко отметил, что продолжает фиксировать политические процессы изнутри.

"Кстати, на видео, которые нам прислали, очень ярко можно увидеть, как на самом деле без камер оккупанты общаются с мариупольцами и какова настоящая роль "волонтеров"", - заметил советник мэра.

По информации ISW, кремль согласился на эвакуацию защитников Азовстали для полного контроля Мариуполя.

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