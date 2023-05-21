От ранений на фронте скончался депутат Полтавского горсовета Матвийчук

Смерть наступила в результате тяжелого ранения, полученного на фронте, сообщил и.о. городского главы Полтавы Андрей Карпов.

Юлиан Матвийчук – выпускник Полтавского национального педагогического университета имени Владимира Короленко, учитель истории по специальности.

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"Был активным участником Революции достоинства. В 2014-2015 годах принимал участие в проведении АТО на востоке Украины. Дважды избирался депутатом Полтавского городского совета, возглавлял Полтавскую городскую ячейку ВО "Свобода". Был одним из соучредителей общественной организации "SavePoltava "Полтавщина".

Фото: facebook Юлиана Матвийчука



Второй раз стал в защиту Украины с оружием в руках в первый день полномасштабного вторжения россиян.

Информацию о гибели Матвийчука подтвердил глава партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

По его словам, тяжелые ранения глава полтавской "Свободы" получил "в бою под Марьинкой".

У погибшего воина осталась жена и маленькая дочь.