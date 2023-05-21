От ранений на фронте скончался депутат Полтавского горсовета Матвийчук
В воскресенье, 21 мая 2023 года, в госпитале скончался 33-летний Юлиан Матвийчук - депутат Полтавского городского совета и военнослужащий подразделения аэроразведки "Соловей" 116-й отдельной бригады территориальной обороны
Смерть наступила в результате тяжелого ранения, полученного на фронте, сообщил и.о. городского главы Полтавы Андрей Карпов.
Юлиан Матвийчук – выпускник Полтавского национального педагогического университета имени Владимира Короленко, учитель истории по специальности.
Читайте и смотрите также: В том, как власти докладывают о событиях на фронте, мы не должны стать Россией, - главред "Главкома" Шлинчак. Эксклюзив Эспрессо
"Был активным участником Революции достоинства. В 2014-2015 годах принимал участие в проведении АТО на востоке Украины. Дважды избирался депутатом Полтавского городского совета, возглавлял Полтавскую городскую ячейку ВО "Свобода". Был одним из соучредителей общественной организации "SavePoltava "Полтавщина".
Фото: facebook Юлиана Матвийчука
Второй раз стал в защиту Украины с оружием в руках в первый день полномасштабного вторжения россиян.
Информацию о гибели Матвийчука подтвердил глава партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
По его словам, тяжелые ранения глава полтавской "Свободы" получил "в бою под Марьинкой".
У погибшего воина осталась жена и маленькая дочь.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное