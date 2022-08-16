От работников Росатома на ЗАЭС ничего не зависит, их не слушают военные и политики, - эксперт по атомной энергетике Литвинский

Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский.

Он ответил на вопрос, понимают ли работники Росатома возможные последствия аварии на Запорожской АЭС.

"Никто к ним не прислушивается на уровне политического руководства РФ и на уровне руководства войсками, захватившими Запорожскую АЭС. От них, с этой точки зрения, ничего не зависит. Они понимают, что есть угроза более серьезной, глобальной аварии, но они ничего не решают . Они лишь претворяют в жизнь, то, что им командуют. Это действительно сознательное преступление, но решение не за ними", - сказал Литвинский.

12 августа представитель России в ООН Василий Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС. В тот же день вицеспикер совета федерации РФ Константин Косачев назвал возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможным.

В то же время высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал идею создания вокруг Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны.

14 августа Энергоатом сообщил, что обстрелы россиянами ЗАЭС повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

15 августа Энергоатом проинформировал, что на ЗАЭС повреждено распределительное устройство , станция работает с риском нарушений радиационной безопасности.