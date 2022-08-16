От работников Росатома на ЗАЭС ничего не зависит, их не слушают военные и политики, - эксперт по атомной энергетике Литвинский
Работники Росатома на Запорожской АЭС понимают угрозу глобальной аварии
Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский.
Он ответил на вопрос, понимают ли работники Росатома возможные последствия аварии на Запорожской АЭС.
"Никто к ним не прислушивается на уровне политического руководства РФ и на уровне руководства войсками, захватившими Запорожскую АЭС. От них, с этой точки зрения, ничего не зависит. Они понимают, что есть угроза более серьезной, глобальной аварии, но они ничего не решают . Они лишь претворяют в жизнь, то, что им командуют. Это действительно сознательное преступление, но решение не за ними", - сказал Литвинский.
- 12 августа представитель России в ООН Василий Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС. В тот же день вицеспикер совета федерации РФ Константин Косачев назвал возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможным.
- В то же время высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал идею создания вокруг Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны.
- 14 августа Энергоатом сообщил, что обстрелы россиянами ЗАЭС повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.
- 15 августа Энергоатом проинформировал, что на ЗАЭС повреждено распределительное устройство , станция работает с риском нарушений радиационной безопасности.
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