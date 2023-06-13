От продажи благотворительного выпуска марки "Русский военный корабель..." Укрпочте удалось собрать миллион на дроны для ВСУ
Благодаря новой тысяче экземпляров марки "Русский военный корабель, иди...!", на годовщину выпуска удалось собрать миллион гривен на 10 беспилотников DJI Mavic 3 для ВСУ
Об этом информирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский .
"За считанные часы мы собрали один миллион гривен по продаже благотворительного выпуска презентационной рамки с маркой "Русский военный корабель, иди…!" и оттиском штемпеля "Первый день", - написал гендиректор.
Укрпочта вместе с благотворительным фондом KSE Foundation отправляет 10 квадрокоптеров DJI Mavic 3 в Донецкое и Запорожское направления.
Дроны способны летать 46 минут, двигаться со скоростью 68,4 км/ч и подниматься на высоту 6 тыс. м.
"Благодарю нашу команду, которая все это сделала возможным и всем Вам, кто приобщился к этому достойному делу! Но не останавливаемся и донатим дальше, потому что лотов у нас много, как и временно оккупированных километров", - добавил Смелянский.
Также гендиректор упомянул о "херсонских" марках, которые все уже продали. Деньги также направят на помощь, а какую сообщат позже.
- 12 апреля, к годовщине выпуска марки "Русский военный корабель, иди...!", Укрпочта выпустила еще 1000 экземпляров, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.69Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное