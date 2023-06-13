Об этом информирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский .

"За считанные часы мы собрали один миллион гривен по продаже благотворительного выпуска презентационной рамки с маркой "Русский военный корабель, иди…!" и оттиском штемпеля "Первый день", - написал гендиректор.

Укрпочта вместе с благотворительным фондом KSE Foundation отправляет 10 квадрокоптеров DJI Mavic 3 в Донецкое и Запорожское направления.

Дроны способны летать 46 минут, двигаться со скоростью 68,4 км/ч и подниматься на высоту 6 тыс. м.

"Благодарю нашу команду, которая все это сделала возможным и всем Вам, кто приобщился к этому достойному делу! Но не останавливаемся и донатим дальше, потому что лотов у нас много, как и временно оккупированных километров", - добавил Смелянский.

Также гендиректор упомянул о "херсонских" марках, которые все уже продали. Деньги также направят на помощь, а какую сообщат позже.