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От продажи благотворительного выпуска марки "Русский военный корабель..." Укрпочте удалось собрать миллион на дроны для ВСУ

13 июня, 2023 вторник
08:29
Экономика

Благодаря новой тысяче экземпляров марки "Русский военный корабель, иди...!", на годовщину выпуска удалось собрать миллион гривен на 10 беспилотников DJI Mavic 3 для ВСУ

Об этом информирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский .

"За считанные часы мы собрали один миллион гривен по продаже благотворительного выпуска презентационной рамки с маркой "Русский военный корабель, иди…!" и оттиском штемпеля "Первый день", - написал гендиректор.

Укрпочта вместе с благотворительным фондом KSE Foundation отправляет 10 квадрокоптеров DJI Mavic 3 в Донецкое и Запорожское направления.

Дроны способны летать 46 минут, двигаться со скоростью 68,4 км/ч и подниматься на высоту 6 тыс. м.

"Благодарю нашу команду, которая все это сделала возможным и всем Вам, кто приобщился к этому достойному делу! Но не останавливаемся и донатим дальше, потому что лотов у нас много, как и временно оккупированных километров", - добавил Смелянский.

Также гендиректор упомянул о "херсонских" марках, которые все уже продали. Деньги также направят на помощь, а какую сообщат позже.

  • 12 апреля, к годовщине выпуска марки "Русский военный корабель, иди...!", Укрпочта выпустила еще 1000 экземпляров, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ.
военные силы Украины
Война с Россией
Игорь Смилянский
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