Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность лиц, причастных к незаконному вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью более 200 млн долларов с временно оккупированных южных территорий нашего государства", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили цепочку причастных - от предателей, подписавших разрешения на вывоз украинского зерна, до всего экипажа 10 судов РФ, транспортирующих награбленное.

СБУ уже сообщила о подозрении главе оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области Евгению Балицкому, самопровозглашенному исполняющему обязанности мэра города Бердянск Александру Сауленко и "директору" Бердянского морского порта Владимиру Стельмаченко.

Предателей подозревают в коллаборационизме, пособничестве России, нарушении законов и обычаев войны.

На имущество и корпоративные права Балицкого и его семьи наложен арест на сумму более 149 млн грн. Среди задержанной собственности есть 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской области.

"СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная администрация. В результате этого псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области", – говорят в службе.

Всем остальным участникам преступления вскоре объявят о подозрении.

Псевдомэр Сауленко совместно с директором Бердянского морского торгового порта Стельмаченко руководил вывозом со складов и загрузкой зерна на морское судно Zhibek Zholy под флагом РФ.

Также РФ привлекала морские суда под флагами России и Сирии: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", Zhibek Zholy, "Св. Константин", "Михаил Ненашев" и LAODICEA.

"Незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. В частности, на указанные суда и зерновую продукцию, которая ими транспортируется, украинским судом наложен арест. Турция, Египет и Ливан отказались и отказываются принимать и разгружать указанные морские суда", - сообщают в СБУ.

Установлены еще 5 иностранных морских судов, незаконно вывозящих зерно из портов временно оккупированной Украины. На них тоже планируется наложить арест.