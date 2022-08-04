От предателей до экипажей судов: СБУ разоблачила причастных к похищению 650 тыс. тонн украинского зерна более чем на $200 млн
СБУ установила причастных к вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью более $200 млн из временно оккупированных Херсона и Запорожья
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность лиц, причастных к незаконному вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью более 200 млн долларов с временно оккупированных южных территорий нашего государства", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили цепочку причастных - от предателей, подписавших разрешения на вывоз украинского зерна, до всего экипажа 10 судов РФ, транспортирующих награбленное.
СБУ уже сообщила о подозрении главе оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области Евгению Балицкому, самопровозглашенному исполняющему обязанности мэра города Бердянск Александру Сауленко и "директору" Бердянского морского порта Владимиру Стельмаченко.
Предателей подозревают в коллаборационизме, пособничестве России, нарушении законов и обычаев войны.
На имущество и корпоративные права Балицкого и его семьи наложен арест на сумму более 149 млн грн. Среди задержанной собственности есть 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской области.
"СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная администрация. В результате этого псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области", – говорят в службе.
Всем остальным участникам преступления вскоре объявят о подозрении.
Псевдомэр Сауленко совместно с директором Бердянского морского торгового порта Стельмаченко руководил вывозом со складов и загрузкой зерна на морское судно Zhibek Zholy под флагом РФ.
Также РФ привлекала морские суда под флагами России и Сирии: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", Zhibek Zholy, "Св. Константин", "Михаил Ненашев" и LAODICEA.
"Незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. В частности, на указанные суда и зерновую продукцию, которая ими транспортируется, украинским судом наложен арест. Турция, Египет и Ливан отказались и отказываются принимать и разгружать указанные морские суда", - сообщают в СБУ.
Установлены еще 5 иностранных морских судов, незаконно вывозящих зерно из портов временно оккупированной Украины. На них тоже планируется наложить арест.
- Напомним, 30 июня глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о вывозе украинского зерна из Бердянска.
- Журналист Имран Усеинов рассказал , что оккупанты доставляют краденое украинское зерно в частные российские порты в Турции, в которых юрисдикция турецких властей ограничена.
- На Днепропетровщине 30 июня россияне разрушили и уничтожили склад с 40 тоннами зерна в Зеленодольской громаде.
- В Anadolu Agency со ссылкой на заявление главы МИД Мевлюта Чавушоглу сообщили, что Турция выступает против кражи украинского зерна любой страной и имеет "полную решимость" в этом вопросе.
- 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.
- 1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Министр инфраструктуры Александр Кубраков информировал, что в портах Одессы ждут свою очередь еще 16 судов — заблокированных с начала полномасштабного вторжения России.
- Министерство обороны Турции во вторник вечером подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН.
- Корабль успешно осмотрели члены многосторонней группы, и он отправился в порт назначения в Ливане.
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