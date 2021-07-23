От поражения током в Бердянске погибли два человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Интенсивные осадки 22 июля вызвали обрыв электропроводов на подтопленной области, что привело к смерти двух человек.

Вчера произошло подтопление 70 домохозяйств.

Спасатели в течение дня оказали помощь 32 людям, из них 10 детей (выведено из подтопленных участков).

Работы по откачке воды и ликвидации последствий непогоды продолжаются.



В Одессе в результате интенсивных осадков произошло подтопление 48 дворов и 10 участков автодорог. Жертв и пострадавших нет.



Спасатели оказана помощь 98 лицам, в том числе 39 детям и 1 роженицы. Откачано около 30 тыс. куб. м воды.



Работы продолжаются. Вместе с тем, в с. Нерубайском Одесского района, в результате интенсивных осадков возникло разрушения земляной плотины местного пруда, в результате чего произошло подтопление 10 частных домовладений.



Спасатели и коммунальными службами проводились работы по откачке воды и расчистка ливневой канализации. Работы завершены.



В с.Двийне Генического района Херсонской области в результате интенсивных осадков произошло подтопление 6 жилых домов и 25 приусадебных участков. Откачано около 400 куб. м воды.