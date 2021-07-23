От поражения током в Бердянске погибли два человека
В Бердянске из-за непогоды погибли люди
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Интенсивные осадки 22 июля вызвали обрыв электропроводов на подтопленной области, что привело к смерти двух человек.
Вчера произошло подтопление 70 домохозяйств.
Спасатели в течение дня оказали помощь 32 людям, из них 10 детей (выведено из подтопленных участков).
Работы по откачке воды и ликвидации последствий непогоды продолжаются.
В Одессе в результате интенсивных осадков произошло подтопление 48 дворов и 10 участков автодорог. Жертв и пострадавших нет.
Спасатели оказана помощь 98 лицам, в том числе 39 детям и 1 роженицы. Откачано около 30 тыс. куб. м воды.
Работы продолжаются. Вместе с тем, в с. Нерубайском Одесского района, в результате интенсивных осадков возникло разрушения земляной плотины местного пруда, в результате чего произошло подтопление 10 частных домовладений.
Спасатели и коммунальными службами проводились работы по откачке воды и расчистка ливневой канализации. Работы завершены.
В с.Двийне Генического района Херсонской области в результате интенсивных осадков произошло подтопление 6 жилых домов и 25 приусадебных участков. Откачано около 400 куб. м воды.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.06
Покупка 27.06Продажа 27.29
-
EUR
Покупка 31.82Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное