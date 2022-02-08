"От подкупа избирателей до выборов через смартфон": экс-нардеп Пташник объяснила идею онлайн-голосований тем, что Зеленский "очень хочет на второй срок"

Об этом сказала в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Зеленский очень хочет на второй срок, просто так ему уже президентом не стать. Мы смотрим на рейтинги, видим, что люди разочаровываются, те, кого ввели в заблуждение в 2019 году, они наконец-то прозревают и понимают, что выбрали негосударственную и не проукраинскую позицию. Плюс все эти зашквары с командой, Трухинами, ГБРами, разными органами, мне кажется, дают о себе знать", - сказала Пташник.



На ее взгляд, поэтому Зеленский будет использовать различные технологии, чтобы переизбраться.



"Начиная от подкупа избирателей, заканчивая возможными выборами через смартфон и "Дию". Такой сценарий давно обсуждался, но Зеленский столкнулся с проблемой, как ему провести выборы в "Дии" и совершить определенные махинации. Мы понимаем, что мы не сможем это контролировать. Зеленский понял, что большинство избирателей являются пожилыми людьми, которые не могут воспользоваться системой "Дия", поскольку банально у них нет смартфонов и поэтому он решил за 2 года до выборов воспользоваться бюджетными средствами, растратить их, и выдать эти смартфоны, прикрываясь благими намерениями. Во-первых, что-то выдать за счет госбюджета и возможно, улучшить свои рейтинги, но более глобальная цель – провести е-голосование через систему "Дия", - считает экс-нардеп.



Она сказала, что эта инициатива является популизмом.



"Ему важен второй срок и потому он об этом думает, если бы ему действительно было важно проводить опрос через эти смартфоны, применять "Дию", то, наверное, сначала он бы позаботился о наличии интернета во всех уголках нашей страны. Все это - популизм, что он хочет пенсионеров одарить этими смартфонами, проводить систему народовластия. Если бы они действительно хотели систему народовластия основать в Украине, то они бы начали с закона о местных референдумах. Там выносили бы вопросы о наименовании, где располагать детский сад", - подытожила Пташник.

Президент Владимир Зеленский заявил, что весной 2022 года все вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут получить бесплатный смартфон от государства.