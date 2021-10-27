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От Подервянского и Кипиани до Лины Костенко. Определены ТОП-30 украинских книг времен Независимости

27 октября, 2021 среда
21:27
Культура Кипиани

Украинский институт книги объявил рейтинг тридцати самых знаменитых книг времен Независимости

Победу в рейтинге одержала книга Вахтанга Кипиани "Дело Стуса" (издательство Vivat, 2019), получившая 9 535 голосов.

Об этом сообщает "Читомо" .

Второе и третье места получили книги Лины Костенко "Триста стихов" и "Записки украинского самашедшего" ("А-ба-ба-га-ла-ма-га", 2012 и 2010) - 8 233 и 8 086 голосов, соответственно.

Остальной рейтинг выглядит так:

4. Василий Шкляр "Чорний ворон" ("Клуб семейного досуга", 2009), 6 732 голоса;

5. Иван Малкович "Абетка" ("А-ба-ба-га-ла-ма-га", 1999), 6 343 голоса;

6. Орест Субтельный "Україна. Історія" ("Лыбидь", 1991), 5 980 голосов

7. Мария Матиос "Солодка Даруся" ("Пирамида", 2004), 5 820 голосов;

8. Сергей Жадан "Ворошиловград" ("Фолио", 2010), 5 627 голосов;

9. Владимир Лис "Століття Якова" ("Клуб семейного досуга", 2010), 5 609 голосов;

10. Богдан Логвиненко "Ukraїner: Країна зсередини" (Издательство Старого Лева, 2019), 5 508 голосов;

11. Антология украинской поэзии ХХ века. От Тычины до Жадана ("А-ба-ба-га-ла-ма-га", 2017), 5 384 голоса;

12. Оксана Забужко "Польові дослідження з українського сексу" ("Згода", 1996), 5345 голосов;

13. Полное собрание сочинений Василия Стуса в 6 томах 9 книгах ("Просвита", 1994), 5219 голосов;

14. Сергей Жадан "Інтернат" ("Meridian Czernowitz", 2017), 5 209 голосов;

15. Полное собрание сочинений Леси Украинки в 14 томах (Издательство Волынского национального университета, 2021), 5 002 голоса;

16. Владимир Вятрович "Україна. Історія з грифом секретно" ("Клуб семейного досуга", 2014), 4 836 голосов;

17. Тамара Ореха Зерна "Доця" ("Билка", 2019), 4505 голосов;

18. Полное собрание сочинений Тараса Шевченко в 12 томах ("Наукова думка", 2001), 4 345 голосов;

19. Оксана Забужко "Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій" ("Факт", 2007), 4315 голосов;

20. София Андрухович "Фелікс Австрія" (Издательство Старого Лева, 2019), 4025 голосов;

21. Юрий Винничук "Танго смерті" ("Фолио", 2012), 3 992 голоса;

22. Лесь Подервянский "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму + Герой нашого часу" ("Фолио" + "Кальвария", 2000, 2006), 3 940 голосов;

23. Евгений Положий "Іловайськ" ("Фолио", 2015), 3 923 голоса;

24. Самойло Величко "Літопис" ("Клио", 2020), 3 899 голосов;

25. Сергей Плохий "Брама Європи" ("Клуб семейного досуга", 2016), 3 868 голосов;

26. Люко Дашвар "Село не люди" ("Клуб семейного досуга", 2007), 3 601 голос;

27. Оксана Кись "Жінки в ГУЛАГу: Вижити значить перемогти" (Институт народоведения НАН Украины, 2017), 3 594 голоса;

28. Андрей Кокотюха "Червоний" ("Клуб семейного досуга2, 2012), 3 523 голоса;

29. Ярослав Грицак "Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX-XX ст." ("Генеза", 1996), 3 246 голосов;

30. Юрий Андрухович "Московіада" ("Лилея-НВ", 2000), 3 242 голоса.

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