От победы Украины зависит будущее мира в ближайшие 50 лет, - Тетерук

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"На сегодня мы можем констатировать, что Путин разрушил все предохранители, которые были установлены после Второй мировой войны. И очевидно, что после российско-украинской войны Украине будет принадлежать моральное и юридическое право быть частью цивилизованного мира, в котором вновь будут созданы современные предохранители мировой безопасности", - объяснил Тетерук.



Военнослужащий также подчеркнул, что международная система безопасности оказалась не готова к войне России против Украины.



"Никто не имеет права разрушать мировую систему безопасности и перекраивать политическую карту мира. Сейчас ни одна международная организация не может помешать России это делать. Поэтому нужно пересматривать систему мировой безопасности. И именно от победы Украины зависит будущее в ближайшие 50 лет", – добавил он.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года.

19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с белорусским коллегой прибывал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

22 декабря Лукашенко собрал силовиков, чтобы поговорить о "готовности соседей напасть".

На сегодняшний день вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой, но не следует полностью отвергать вероятность такого развития событий.

Руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба отметил, что вагнеровцы готовят провокацию в Беларуси Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb