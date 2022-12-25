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Эксклюзив

От победы Украины зависит будущее мира в ближайшие 50 лет, - Тетерук

25 декабря, 2022 воскресенье
14:49
война с Россией

Народный депутат VIII созыва и военнослужащий ВСУ Андрей Тетерук считает, что после победы Украины мировая система безопасности будет изменяться в соответствии с новыми реалиями

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На сегодня мы можем констатировать, что Путин разрушил все предохранители, которые были установлены после Второй мировой войны. И очевидно, что после российско-украинской войны Украине будет принадлежать моральное и юридическое право быть частью цивилизованного мира, в котором вновь будут созданы современные предохранители мировой безопасности", - объяснил Тетерук.

Военнослужащий также подчеркнул, что международная система безопасности оказалась не готова к войне России против Украины.

"Никто не имеет права разрушать мировую систему безопасности и перекраивать политическую карту мира. Сейчас ни одна международная организация не может помешать России это делать. Поэтому нужно пересматривать систему мировой безопасности. И именно от победы Украины зависит будущее в ближайшие 50 лет", – добавил он.

  • 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года.
  • 19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с белорусским коллегой прибывал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.
  • 22 декабря Лукашенко собрал силовиков, чтобы поговорить о "готовности соседей напасть".
  • На сегодняшний день вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой, но не следует полностью отвергать вероятность такого развития событий.
  • Руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба отметил, что вагнеровцы готовят провокацию в Беларуси

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Россия
ООН
Владимир Путин
оккупированные территории
НАТО
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