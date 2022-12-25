От победы Украины зависит будущее мира в ближайшие 50 лет, - Тетерук
Народный депутат VIII созыва и военнослужащий ВСУ Андрей Тетерук считает, что после победы Украины мировая система безопасности будет изменяться в соответствии с новыми реалиями
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На сегодня мы можем констатировать, что Путин разрушил все предохранители, которые были установлены после Второй мировой войны. И очевидно, что после российско-украинской войны Украине будет принадлежать моральное и юридическое право быть частью цивилизованного мира, в котором вновь будут созданы современные предохранители мировой безопасности", - объяснил Тетерук.
Военнослужащий также подчеркнул, что международная система безопасности оказалась не готова к войне России против Украины.
"Никто не имеет права разрушать мировую систему безопасности и перекраивать политическую карту мира. Сейчас ни одна международная организация не может помешать России это делать. Поэтому нужно пересматривать систему мировой безопасности. И именно от победы Украины зависит будущее в ближайшие 50 лет", – добавил он.
- 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года.
- 19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с белорусским коллегой прибывал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.
- 22 декабря Лукашенко собрал силовиков, чтобы поговорить о "готовности соседей напасть".
- На сегодняшний день вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой, но не следует полностью отвергать вероятность такого развития событий.
- Руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба отметил, что вагнеровцы готовят провокацию в Беларуси
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 41.23Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное