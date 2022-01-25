От пересдачи до отчисления: в Украине будут наказываться за продажу курсовых

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.



Как известно, законопроект №5461 о внесении изменений в Закон "Об образовании" по установлению ответственности за передачу академических произведений с нарушением принципов академической добросовестности был внесен в Раду в мае 2021 года.



Во вторник, 25 января, депутаты приняли законопроект в первом чтении.



Документ поддержали 250 депутатов.



Законопроект разработан для установления академической ответственности за передачу академического произведения третьему лицу для дальнейшего использования этим лицом как автором.



Авторы документа уверены, что это позволит более эффективно противодействовать продажам академических произведений.



В наказание нарушители могут получить:

повторное прохождение оценки (контрольная работа, экзамен, зачет и т. п.);

повторное прохождение образовательной программы;

отчисление из учебного заведения, за исключением получающих общее среднее образование;

лишение стипендии;

лишение льгот по оплате обучения.

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Законопроект также предлагает определить понятие "академическое произведение" как произведение, содержащее результаты научных исследований, научно-методической, художественной, учебной или иной творческой деятельности, которая используется для подтверждения результатов обучения, присвоения образовательных квалификаций, научных степеней, ученых званий.