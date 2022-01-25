От пересдачи до отчисления: в Украине будут наказываться за продажу курсовых
25 января Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Закон "Об образовании", устанавливающие ответственность за продажу рефератов, курсовых, дипломных, докторских и других академических произведений
Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.
Как известно, законопроект №5461 о внесении изменений в Закон "Об образовании" по установлению ответственности за передачу академических произведений с нарушением принципов академической добросовестности был внесен в Раду в мае 2021 года.
Во вторник, 25 января, депутаты приняли законопроект в первом чтении.
Документ поддержали 250 депутатов.
Законопроект разработан для установления академической ответственности за передачу академического произведения третьему лицу для дальнейшего использования этим лицом как автором.
Авторы документа уверены, что это позволит более эффективно противодействовать продажам академических произведений.
В наказание нарушители могут получить:
- повторное прохождение оценки (контрольная работа, экзамен, зачет и т. п.);
- повторное прохождение образовательной программы;
- отчисление из учебного заведения, за исключением получающих общее среднее образование;
- лишение стипендии;
- лишение льгот по оплате обучения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.51
Покупка 28.51Продажа 28.9
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.65
- Актуальное
- Важное