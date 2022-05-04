От оккупационных обстрелов погиб военный и журналист Махов
Военный и журналист Александр Махов погиб от рук оккупантов
Об этом передает редакция Украина 24 .
"От обстрелов оккупантов погиб Александр Махов. Война забирает лучших... Вечная память! Соболезнования родным и близким!" – говорится в сообщении.
Александр Махов работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал события на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Также он был единственным журналистом, находившимся на борту самолета, который проводил эвакуацию из коронавирусного Уханя.
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