От оккупационных обстрелов погиб военный и журналист Махов

Об этом передает редакция Украина 24 .



"От обстрелов оккупантов погиб Александр Махов. Война забирает лучших... Вечная память! Соболезнования родным и близким!" – говорится в сообщении.





Александр Махов работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал события на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Также он был единственным журналистом, находившимся на борту самолета, который проводил эвакуацию из коронавирусного Уханя.



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