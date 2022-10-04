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От объявления мобилизации из России уехали около 700 тыс. человек, - Forbes

4 октября, 2022 вторник
16:01
Мир

В этот перечень входят как покинувшие страну с туристической целью, так и те, которые сбежали от мобилизации

Об этом Forbes рассказали источники в администрации президента РФ.

При этом он подчеркнул, что подсчитать, какое количество выехавших покидают страну с туристическими целями, сейчас невозможно.

При этом другой собеседник, знакомый с кремлевскими оценками, рассказал, что с начала мобилизации из России уехало почти 1 млн человек.

До сих пор в СМИ появлялись разрозненные оценки числа уехавших, которые озвучивали разные принимающие страны. Так, 4 октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 сентября в страну въехали 200 тысяч граждан России, уехали из страны за этот период 147 тысяч россиян.

МВД Грузии сообщало, что за неделю в страну приехало 53 000 россиян, а ежедневно границу переходят 10 000 человек, что на 40-45% больше, чем до 21 сентября.

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Россия
мобилизация
война с Украиной
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