От объявления мобилизации из России уехали около 700 тыс. человек, - Forbes

Об этом Forbes рассказали источники в администрации президента РФ.

При этом он подчеркнул, что подсчитать, какое количество выехавших покидают страну с туристическими целями, сейчас невозможно.

При этом другой собеседник, знакомый с кремлевскими оценками, рассказал, что с начала мобилизации из России уехало почти 1 млн человек.

До сих пор в СМИ появлялись разрозненные оценки числа уехавших, которые озвучивали разные принимающие страны. Так, 4 октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 сентября в страну въехали 200 тысяч граждан России, уехали из страны за этот период 147 тысяч россиян.

МВД Грузии сообщало, что за неделю в страну приехало 53 000 россиян, а ежедневно границу переходят 10 000 человек, что на 40-45% больше, чем до 21 сентября.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

22 сентября стало известно, что в закрытом пункте указа президента России Владимира Путина говорится о мобилизации до одного миллиона человек.

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