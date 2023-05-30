От обстрелов РФ за прошлые сутки ранены или убиты 36 человек. Ситуация в регионах

Об этом сообщают областные государственные администрации.

По Черниговщине россияне за сутки совершили 2 обстрела из минометов, пострадал Новгород-Северский район. Из-за обстрела произошел пожар нежилого здания, обошлось без жертв.

В Сумской области ночью и утром врагом совершено 17 обстрелов. Атаки подверглись Белопольская Эсманская, Великописаревская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Середино-Будская, Юнаковская общины. Предварительно – без потерь среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры.

В Запорожской области враг нанес 65 ударов по 14 городам и селам: авиаудары пришлись по Гуляйполю и Малой Токмачке, БПЛА атаковал Новоандреевку, Волшебное, Ольговское, Каменское, трижды с РСЗО ударили по Новоданиловке и Егоровцы, ском , Малиновке, Белогорью и другим прифронтовым селам. Зафиксировано 12 сообщений о разрушениях, люди не пострадали.

В Днепропетровской области оккупанты обстреляли Синельниковский район. Ударили по Покровской общине из "Смерча" и "Торнадо-С". Погибла женщина 1972 г.р., ранены 10 человек, из них один - ребенок 2011г.р.

Разрушены несколько и повреждены более 30 жилых домов.

В Харьковской области за прошедшие сутки враг массированно использовал ракетное вооружение, артиллерию, минометы и авиацию. В результате ракетного удара по пгт Ковшаровка Купянского района, ранения получили и были госпитализированы 5 человек - 3 пожилые женщины, мужчина 64 лет и 14-летний подросток. Беременная женщина и 10-летний ребенок получили помощь на месте. В поселке повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод.

В с. Глушковка Купянского района обстрелами повреждены 5 частных жилых домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Ранения получила женщина 60 лет. В результате артиллерийского обстрела с. Глубокое Купянский район ранения получила 66-летняя женщина. В Чугуевском районе получила ранение женщина 36 лет.

В Луганской области россияне вели наступательные действия исключительно на Сватовщине, а именно — в районе Стельмаховки и Новоселовского, где на оба населенных пункта осталось одно гражданское лицо. В сутки противник совершил – 111 обстрелов (497 снарядов).

В Донецкой области россияне совершили 24 обстрела в сутки, атаковав 9 населенных пунктов - известно о 2 погибших и 10 раненых.

В Николаевской области были сбиты два ударных БПЛА "Shahed-131/136", враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской общины, в результате чего частично разрушены и повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

В Херсонской области за сутки противник произвел 52 обстрела (343 снаряда), из них по г. Херсон — 10 обстрелов (50 снарядов). Рашисты попали в районы 19 населенных пунктов области.

Из-за вражеских обстрелов поселка Казацкое Новокаховской общины в собственном доме погиб 61-летний мужчина. С деоккупированной территории области эвакуированы 100 человек.