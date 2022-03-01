От обстрела оккупантами площади Свободы в Харькове погибли не менее 10 человек, более 20 травмированы

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По меньшей мере, 10 человек погибших, более 20 травмированных, спасатели и волонтеры спасли из-под завалов около 10 человек", - говорится в сообщении.



Спасатели также рассказали, что в настоящее время продолжаются работы по расчистке завалов. Разрушена полностью лестничная клетка и частично коридоры на всех этажах.

Напомним, утром 1 марта российские захватчики нанесли авиаудар по расположенному в центре Харькова Майдану Свободы - самой большой площади Европы.

Президент Владимир Зеленский назвал РФ государством-террористом за удар крылатой ракетой по площади Свободы в Харькове 1 марта.