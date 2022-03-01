От обстрела оккупантами площади Свободы в Харькове погибли не менее 10 человек, более 20 травмированы
Пока еще продолжаются работы по расчистке завалов
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"По меньшей мере, 10 человек погибших, более 20 травмированных, спасатели и волонтеры спасли из-под завалов около 10 человек", - говорится в сообщении.
Спасатели также рассказали, что в настоящее время продолжаются работы по расчистке завалов. Разрушена полностью лестничная клетка и частично коридоры на всех этажах.
- Напомним, утром 1 марта российские захватчики нанесли авиаудар по расположенному в центре Харькова Майдану Свободы - самой большой площади Европы.
- Президент Владимир Зеленский назвал РФ государством-террористом за удар крылатой ракетой по площади Свободы в Харькове 1 марта.
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