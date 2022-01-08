От наводнения в Закарпатье жилые дома и подвалы не пострадали, - ГСЧС
По состоянию на утро 8 января 2021 года в зонах подтопления на территории Закарпатской области откачано около 5 тыс. 300 м3 воды
Ситуация стабилизировалась, осадков не наблюдается, вода сходит самотеком, рассказывают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"Подтоплений жилых домов и подвальных помещений нет", - подчеркивают спасатели.
Остаются подтопленными 5 домохозяйств в Тячевском районе (с. Русское поле) и около 450 га сельхозугодий в Хустском районе. Отчасти отсутствует электроснабжение в 1 нас. пункте (с. Теребля Тячевского района).
Проезд на дорогах общего пользования обеспечен, говорят в ГСЧС.
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