От наводнения в Закарпатье жилые дома и подвалы не пострадали, - ГСЧС

Ситуация стабилизировалась, осадков не наблюдается, вода сходит самотеком, рассказывают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.



"Подтоплений жилых домов и подвальных помещений нет", - подчеркивают спасатели.



Остаются подтопленными 5 домохозяйств в Тячевском районе (с. Русское поле) и около 450 га сельхозугодий в Хустском районе. Отчасти отсутствует электроснабжение в 1 нас. пункте (с. Теребля Тячевского района).



Проезд на дорогах общего пользования обеспечен, говорят в ГСЧС.





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