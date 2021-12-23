"От нашего бункера вашему - пламенный привет!": украинский журналист в Москве Роман Цымбалюк не пошел на пресс-конференцию Путина
Украинский журналист в Москве Роман Цымбалюк заявил, что не пошел на пресс-конференцию Путина, хотя ему неоднократно звонили из Кремля
Об этом пишет Роман Цымбалюк на своей странице в Facebook.
Журналист заявил, что в этом году не пошел на пресс-конференцию Владимира Путина и будет смотреть ее онлайн. По его словам, на этой неделе ему звонили множество раз из пресс-службы Кремля с вопросами, будет ли он присутствовать на мероприятии.
Цымбалюк подчеркнул, что администрация президента РФ организовала против него не только травлю, но и вполне реальное дело, однако пресс-служба того же президента ждет прихода неудобного журналиста.
"Потому что Путину можно задавать любые вопросы, он их ждет и ему скучно без них, но некому их ставить - нет журналистов, а если есть, то разумно боятся за свою жизнь и свободу", - пишет журналист.
"Хотите вопрос - наденьте намордники своим собакам. Я не был научен быть терпеливым. Поэтому буду смотреть пресс-конференцию этого года онлайн. От нашего бункера вашему - пламенный привет!" – подытожил Цымбалюк.
Напомним, сегодня в московском Манеже проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
- Напомним, в России украинского журналиста Романа Цимбалюка обвиняют в экстремизме.
- Омбудсман Людмила Денисова заявила, что Россия оказывает давление на Романа Цимбалюка и лишает его права на выражение взглядов.
- Роман Цымбалюк заявил, что в РФ его преследуют за якобы "разжигание межнациональной розни" к россиянам.
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