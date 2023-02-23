От морозов к потеплению: прогноз погоды на 24 февраля от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует на пятницу 24 февраля переход от морозов к потеплению. В Украине будут сильные ветры, местами осадки
Об этом информирует Наталья Диденко.
24 февраля в Украине – переходные сутки от морозов к потеплению.
В ближайшую ночь холоднее всего будет в восточных областях, -9...-14 градусов, на остальной территории -2...-8 градусов, на западе около нуля.
А следующая ночь, на 25 февраля, будет значительно теплее, температура воздуха повысится на 4-8 градусов.
Завтра днем, в пятницу, температура воздуха будет +3...+6 градусов, на востоке 0...+3 градуса. В южной части и западных областях +4...+8, на Закарпатье, юге Одесщины и Черновицкой области +6...+11 градусов.
Синоптическая особенность завтрашнего дня – сильный ветер. Южные порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Сильный ветер – признак весенних процессов.
24 февраля дождь пройдет в западных областях, в Карпатах с мокрым снегом, к вечеру дождь дойдет до северных областей Украины. На остальной территории завтра - без осадков.
В Киеве ожидается сильный южный ветер. Осадки в течение дня маловероятны, разве что облачно. А вот вечером может пройти дождь, возможно, местами с мокрым снегом.
Температура воздуха 24 февраля ночью до 5 мороза, днем до 5 тепла.
Из ближайшей синоптической перспективы - суббота будет очень теплой, затем температура воздуха уравновесится. Порывистый ветер – признак переходного сезона – будет задувать, все нормально, осадки – периодические.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.88
-
EUR
Покупка 41.15Продажа 42.07
- Актуальное
- Важное