Об этом информирует Наталья Диденко.

24 февраля в Украине – переходные сутки от морозов к потеплению.

В ближайшую ночь холоднее всего будет в восточных областях, -9...-14 градусов, на остальной территории -2...-8 градусов, на западе около нуля.

А следующая ночь, на 25 февраля, будет значительно теплее, температура воздуха повысится на 4-8 градусов.

Завтра днем, в пятницу, температура воздуха будет +3...+6 градусов, на востоке 0...+3 градуса. В южной части и западных областях +4...+8, на Закарпатье, юге Одесщины и Черновицкой области +6...+11 градусов.

Синоптическая особенность завтрашнего дня – сильный ветер. Южные порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Сильный ветер – признак весенних процессов.

24 февраля дождь пройдет в западных областях, в Карпатах с мокрым снегом, к вечеру дождь дойдет до северных областей Украины. На остальной территории завтра - без осадков.

В Киеве ожидается сильный южный ветер. Осадки в течение дня маловероятны, разве что облачно. А вот вечером может пройти дождь, возможно, местами с мокрым снегом.

Температура воздуха 24 февраля ночью до 5 мороза, днем до 5 тепла.

Из ближайшей синоптической перспективы - суббота будет очень теплой, затем температура воздуха уравновесится. Порывистый ветер – признак переходного сезона – будет задувать, все нормально, осадки – периодические.