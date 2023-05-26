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Обзор

От "Миссии Кандагар" до "Рисков и побочных эффектов": что посмотреть на выходных

26 мая, 2023 пятница
18:45
Культура

От фильма, сценарий которого написал профессиональный разведчик, до фильма от профи по супружеским кризисам и ожесточенной борьбе между полами

Традиционная подборка кино для выходных от "Эспрессо" в этот раз не сфокусирована на одной теме. Мы просто ею хотим еще раз напомнить слова одного из самых богатых людей всех времен Генри Форда: если вдруг покажется, что все против вас, вспомните, что самолет взлетает против ветра.

"Миссия Кондагар"

В кинотеатрах с 25 мая

Американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и бывший каскадер Рик Роман Во снял этот детективный боевик-триллер по сценарию Митчела ЛаФорчуна — начинающего в киноиндустрии, но опытного военного, работавшего как разведчик в Афганистане. Кто-то может сказать, что украинцам сейчас не до фильмов о чужих войнах, когда реальная война в родной стране. Но есть нюанс: иногда такой экшн на экране способен на время показа фильма отвлечь от военных реалий действительности. А значит, в определенной степени перезагрузить психику, что на самом деле нелишне.

Как анонсируют ленту, ее события разворачиваются в Афганистане. Главный ее герой Том Харис (Джерард Батлер) – сотрудник ЦРУ, работающий под прикрытием глубоко в тылу врага. Однако его разоблачают, так что должен срочно покинуть зону конфликта и спасти от неизбежной расправы своего переводчика.

Создатели фильма попытались придать его героям большую глубину, чем принято в картинах такого жанра. Следовательно, можно утверждать, что фильм пытается избежать стереотипов, в частности в изображении злодеев. Также он дает настоящее чувство масштаба действия и финал, который оставляет простор для потенциального продолжения…

В главных ролях: Джерард Батлер, Али Фазал, Бахадор Флади, Оливия-Мэй Барретт, Нина Туссен-Вайт, Ребекка Калдер,

"Кровь и золото"

С 26 мая на Netflix

Кров і золото

Чтобы закрыть военную тематику – еще одна лента. В этот раз – успешного немецкого режиссера, актера и сценариста Петера Торварта.

Боевик с признаками черной комедии, богатой гипернасилием и кровью, рассказывает о последних днях Второй мировой войны. И история, которую он доносит, это не только история главных героев – немецкого дезертира и молодой фермерки, вступающих в кровавую стычку с группой нацистов, ищущих тайники с еврейским золотом. А это еще и фильм о сущности нацизма. Лента, заставляющая задуматься о войне, семье, любви, человечестве… На многие темы, о которых в буднях думается не всегда.

В ролях: Роберт Маазер, Мари Гаке, Александр Шир

"Риски и побочные эффекты"

С 25 мая в кинотеатрах

Ризики й побічні ефекти

Комедия австрийского режиссера Михаэля Крайсля – одного из известнейших создателей австрийской комедии, основанная на пьесе драматурга Штефана Фёгеля. Михаэль Крайсль уже давно мог бы работать психотерапевтом для пар, не впервые снимая о супружеских кризисах и ожесточенной борьбе между полами. Лента "Риски и побочные эффекты" глубоко анализирует человеческую душу и не такие уж простые любовные отношения. А главное она богата замечательной актерской игры, блестящих диалогов, сюрпризов и пищи для размышлений. И главное – в комедийной форме.

"Ежегодный плановый осмотр у врача приносит неутешительные результаты, - анонсируют ленту. - У Кэтрин (Инка Фридрих), инструктора по пилатесу, выявили почечную недостаточность. Сказалось многолетнее употребление лекарства от мигрени. Хорошо, что у человека есть две почки. Шансы получить здоровый орган от живого донора высокие.Главное этого донора найти.Оказывается, у ее мужа Арнольда (Самуэль Финци) такая же группа крови, а значит он может стать донором.Радость от скорого спасения быстро омрачается.Арнольд не спешит давать согласие на операцию, он тщательно, внимательно и чрезвычайно долго изучает риски, ожидающие его после донорства. Пока Арнольд колеблется, согласие предоставить свою почку не раздумывая дает друг семьи Гетц (Томас Мрац). Жизнь спасена, но смотреть друг другу в глаза может быть сложно".

Кстати, один из актеров фильма Томас Мрац за роль в этой ленте у себя на родине – в Австрии – получил номинацию на Австрийскую кинопремию в категории "Лучший актер".

В главных ролях: Самуэль Финци, Инка Фридрих, Томас Мрац, Пиа Хирцеггер, Тижан Марей, Томас Шуберт, Август Цирнер

"Платоническая любовь"

С 24 мая на Apple TV+ (1 сезон)

Платонічне кохання

10-серийный сериал, который можно посмотреть, если после фильма "Риски и побочные эффекты" захочется продолжить киновечеры в комедийном плане на тему межличностных отношений. Однако его авторы Франческа Дельбанко и Николас Столлер ставили перед собой другие творческие задачи, чем Михаэль Крайсль. Они не исследуют супружеские кризисы, и супружеских кризисов в этом сериале нет. А весело рассуждают на тему платонической дружбы. Иногда шутки в сериале грубые, порой более изысканные, но легкое настроение творится. Следовательно, цель достигнута.

О чем идет речь? Бывшие лучшие друзья, долгое время жившие своей жизнью, случайно встречаются и понимают, что через годы желания дружить никуда не делось. Поскольку их дружба становится все крепче и занимает больше времени и эмоций, это дестабилизирует их привычную жизнь и заставляет пересмотреть свой выбор.

"Фубар"

С 25 мая на Netflix

Фубар

38-й губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер впервые благодаря Netflix сыграл главную роль в сериале. Его анонсируют как сериал о семейных отношениях на фоне фантастического и юмористического шпионского экшена.

Отец с дочерью выясняют, что оба тайно работают на ЦРУ. И без того рискованная миссия под прикрытием превращается в семейный конфликт. Отец и дочь узнают, что оба годами втайне работали на ЦРУ. Следовательно, их отношения были сплошным враньем, и они совсем друг друга не знают. Но сейчас они обязаны стать партнерами.

В главных ролях Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро, Милан Картер

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