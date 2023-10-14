От майдана до победы: на Еспресо покажут дискуссию об изменениях, достижениях и потерях последних 10 лет

Дискуссия "Как нас изменил Майдан. Разговор о 10 годах борьбы" прошел в рамках Lviv BookFoum , генеральным информационным партнером которого выступил Еспресо .

Спикеры сосредоточились на следующих вопросах:

Какой шаг сделало общество с 2014 года? Какие общественные, культурные, мировоззренческие изменения произошли за 32 года независимости, 10 постмайданных лет и полтора года войны? Что изменилось коренным образом, а что только косметически и над чем еще предстоит работать? И, в конце концов, что является фундаментом для нашей победы и какие сценарии послевоенного развития для Украины?

Об этом в разговоре Екатерины Калитко, Евгении Кузнецовой, Виталия Портникова и Антина Борковского в воскресенье, 15 октября, в 20:00 в эфире Еспресо .